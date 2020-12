Jongerenwerker Yusuf kan niets met slachtofferrol: 'We leven hier in een prachtig land met genoeg kansen'

Jongerenwerker Yusuf kan niets met slachtofferrol: 'We leven hier in een prachtig land'

Rellen, gestookte brandjes, uitgedaagde agenten en aangehouden jongeren. Het was afgelopen augustus onrustig in Rotterdam-Zuid. En dus had jongerenwerker Yusuf Can zijn handen vol. Hij zorgt, samen met andere vrijwilligers, voor rust in de wijk Feijenoord door jongeren en kinderen aan te spreken. "Je hoort vaak dat jongeren in de slachtofferrol gaan zitten. We leven hier in een prachtig land, waar genoeg kansen liggen."

"Mensen denken vaak dat ik in opdracht van de gemeente werk", vertelt Yusuf in de talkshow Kerst met Rijnmond. "In Utrecht doe ik betaald werk als jongerenwerker, maar in Rotterdam zet ik me al acht jaar in als vrijwilliger. Ik heb een vertrouwensband gecreëerd met de jongeren in de afgelopen jaren. Ze komen met al hun hulpvragen ook bij mij en de andere vrijwilligers terecht en dat wil ik niet doorbreken. Die jongeren vertrouwen mij en komen naar ons als ze bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het zoeken naar een baan of stageplek."

In zijn rol als jongerenwerker organiseert Yusuf bijeenkomsten in Feijenoord. "Als wij thema-avonden organiseren kun je denken aan een opkomst van tussen de twintig en dertig jongeren, maar als we een buurtfeest organiseren zijn dat er met zestig tot zeventig wat meer. Daar zijn dan ook vaak nog ouders bij."

"Wij willen de ouderbetrokkenheid in Feijenoord vergroten, omdat we merken dat ouders vaak niet weten wat jongeren buiten doen. Dat zie je ook terug in het met wapens en verboden middelen over straat lopen. Ouders weten vaak ook niet wat ze daar aan moeten doen, terwijl er wel instanties zijn die hen hierin kunnen ondersteunen. Wij proberen daarin de lijntjes uit te zetten met die organisaties."

'Je moet zelf willen'

Yusuf vertelt dat hij alle jongeren met problemen in Feijenoord wil helpen, zolang ze maar gemotiveerd zijn. "Een jongerenwerker is geen softie, dan zit je bij mij aan het verkeerde adres. Ik verwacht van jongeren motivatie vanuit hun persoon zelf. Als een persoon gemotiveerd is en ergens tegen aan loopt, kunnen we daarnaar luisteren en daar vanuit ondersteunen. Je moet zelf willen."

Voor die ondersteuning moeten jongeren wel sowieso hun afspraken nakomen, benadrukt Yusuf. "Dan stellen we een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Daar vanuit werken we aan doelen. Als iemand zijn woord niet houdt? Even goede vrienden, maar dan kunnen we je niet ondersteunen. We hebben met meerdere jongeren te maken, als je de ene wel de kans geeft en de andere niet... dan loopt het niet. Je moet daar heel concreet in zijn."

Ben je niet bereid om te leren kan niemand je helpen. Ben je wel bereid om te leren kan niemand je stoppen. Jongerenwerker Yusuf Can

"Je hoort vaak dat jongeren in de slachtofferrol gaan zitten. We leven hier in een prachtig land, waar genoeg kansen liggen. Ben je niet bereid om te leren kan niemand je helpen. Ben je wel bereid om te leren kan niemand je stoppen."

"Er zijn genoeg mogelijkheden. Soms denken jongeren te moeilijk, dat ze niet worden aangenomen om hun achtergrond. Dan kruipen ze weer in hun slachtofferrol. Terwijl het heel eenvoudig is: wat maakt jou uniek en waarom zou een opdrachtgever jou aannemen? Als het bij de een niet lukt kan je bij de ander weer verder."

1350 pakketten

Het werk van Yusuf uit zich niet alleen in bijvoorbeeld het zoeken naar banen voor jongeren. Tijdens de coronacrisis bezorgde hij samen met verschillende jongeren bloemen, bezocht hij oudere mensen en werkte hij voor de voedselbank.

"Toen we geconfronteerd werden met deze crisis, hebben we geen moment getwijfeld om iets te doen voor de kwetsbaren en minder bedeelden", vertelt Yusuf. "In zo'n crisis kunnen ouderen niet naar buiten, geen boodschappen doen. Wij hebben ervoor gekozen om noodpakketten voor die kwetsbare mensen klaar te zetten. In vier maanden tijd hebben we 1350 van die pakketten samengesteld en bezorgd."

