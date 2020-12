Fysiotherapeut Cor is sterk betrokken bij zijn revaliderende patiënten: 'Mensen worden niet meer de oude, maar de nieuwe is net zo waardevol'

Fysiotherapeut Cor Sier, praktijkhouder op Rotterdam-Zuid, zorgde er afgelopen zomer voor dat zijn mindervalide patiënten de kunst-drive-through van museum Boijmans van Beuningen in Ahoy konden bezoeken. Het is een concreet voorbeeld van hoe Cor betrokken is met zijn cliënten. "Zij leren te kijken naar hoe ze met hun nieuwe situatie om moeten gaan. Die energie gebruik ik dan ook weer om ze daarbij te assisteren en wegwijs te maken."

Cor is gespecialiseerd in neurorevalidatie en werkt zo veel met mensen die een beroerte hebben gehad en daardoor bijvoorbeeld niet meer kunnen lopen. Mensen die al een traject in het ziekenhuis en revalidatiecentrum achter de rug hebben. "Als ze naar huis gaan, zie je vaak dat ze in een gat vallen", vertelt Cor in de talkshow Kerst met Rijnmond. "Hetgeen ze verworven hebben in het revalidatiecentrum dreigt verloren te gaan, terwijl dat eigenlijk de basis moet zijn om verder te komen."

"We treffen weleens mensen aan die thuis volledig hulpafhankelijk zijn, of teruggevallen zijn. Dan konden ze lopen door bijvoorbeeld een trapleuning vast te pakken, maar lukte dat op een gegeven moment niet meer. Dan zitten ze gewoon weer in een stoel, te wachten tot er iets gaat gebeuren. Dus dan begin je eigenlijk weer opnieuw. Het is daarbij essentieel dat ze weer een stimulans vinden en thuis weer een rol oppakken."

Betrokkenheid

Voor zijn behandeling van bijvoorbeeld mensen met niet aangeboren hersenletsel, is een sterke betrokkenheid belangrijk, benadrukt Cor. "Omdat je dan ook het vertrouwen wint van de patiënt. Behandelen is natuurlijk niet alleen maar dingen opleggen, het is toch in samenspraak met de patiënt zelf. Wat wil je? Wat zijn je doelen? Wat ben je bereid te doen? Daar moet je elkaar voor leren kennen."

Vanuit die betrokkenheid ontstond ook het idee van Cor, om zijn patiënten de kunst-drive-through van museum Boijmans van Beuningen in Ahoy te laten bezoeken. "Het ontstond eigenlijk gewoon in de oefenzaal. We waren bezig met twee cliënten. Ik had het over Boijmans en toen zei één van de twee: ik zou daar ook wel heen willen. Toen dacht ik, waarom ook niet? Laat ik eens contact leggen met Rosanne Spronk van Ahoy. Die bracht me in contact met Kachiri van Zwam van Boijmans. En zo ging het balletje rollen."

"Je wil niet alleen de doelen nastreven die soms niet haalbaar zijn, maar ook een stukje acceptatie", vertelt Cor verder over zijn betrokkenheid met patiënten. "Reëel zijn. Wat kan wel, wat kan niet? Binnen die mogelijkheden kun je dan ook vrede en balans vinden in het nieuwe leven dat je is opgelegd."

"Mensen worden niet meer de oude, maar 'de nieuwe' is net zo waardevol. Dat is essentieel. Mensen voelen zich vaak ook gelukkiger, hoe gek het ook klinkt. Er vallen veel dingen weg maar er komt ook iets voor terug. En die rust is heel veel waard."

'Je blijft partner van iemand'

In gesprek met Kerst met Rijnmond-presentator Suzanne Mulder vertelt Cor ook over de belangrijke rol van partners, in de revalidatie van patiënten. "Aangeboren of niet aangeboren hersenaandoeningen presenteren zich op verschillende vlakken. Niet alleen motorisch, maar het kan ook in de karakterstructuur, de communicatie of het eten en drinken zijn. Een partner wordt daarbij geconfronteerd met een enorme verandering in de relatie en het toekomstbeeld. Daar moet je ook vaak gesprekken over aangaan."

Cor vertelt over de do's en don'ts voor de partner van iemand die bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad. "Luister heel goed naar de getroffen partner en ga ook het gesprek aan met de behandelaar. En kijk: wat mag ik verwachten en kan ik doen? En leer ook je grenzen kennen, je bent niet opeens therapeut als je een patiënt thuis krijgt. Je blijft partner van iemand, dat is naast liefde ook ruimte voor jezelf nemen. Zo houd je het langer vol."

Bekijk hieronder het hele gesprek met Cor Sier in Kerst met Rijnmond:

De gehele talkshow Kerst met Rijnmond is op eerste kerstdag vanaf 17:00 uur te zien, met daarna ieder uur een herhaling. Naast een aantal inspirerende gesprekken met mensen voor wie 2020 heel speciaal was, is er goede muziek en zie je leuke video's van onder anderen kippenheld Hamza.