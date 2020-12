RIVM: 1041 nieuwe besmettingen, 10 mensen overleden

In de afgelopen 24 uur zijn er volgens het RIVM 1041 nieuwe besmettingen van het coronavirus gemeld in de regio. Dat is een kleine daling ten opzichte van donderdag toen het aantal nog op 1178 lag. Woensdag ging het nog om 798 besmettingen en dinsdag waren het er 688.

De door het RIVM gemelde sterftecijfers laten om een nog onbekende reden schommelingen zien voor de gemeentes Zwijndrecht en Krimpen aan den IJssel. Volgens onze eigen berekeningen zijn in de afgelopen 24 uur tien mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, vier meer dan donderdag. Vier mensen belandden in het ziekenhuis. Donderdag waren dat er 9 en woensdag 24.

Landelijk zijn er 11.550 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er vijf minder dan donderdag.

Het aantal positieve tests verschilt altijd per dag, onder meer omdat er niet elke dag evenveel mensen getest worden. Omdat het aantal nieuwe besmettingen dagelijks schommelt, geeft een weekgemiddelde beter zicht op een stijging of daling van het aantal besmettingen. Vandaag ligt het gemiddeld aantal besmettingen van afgelopen week op 981 per dag, tegenover 828 vorige week woensdag.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de gemeenten, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 11 - 1201

Albrandswaard: 22 - 1570

Barendrecht: 30 - 2601

Brielle: 8 - 714

Capelle aan den IJssel: 50 - 3576

Dordrecht: 76 - 6600

Goeree-Overflakkee: 45 - 2134

Gorinchem: 21 - 1932

Hardinxveld-Giessendam: 25 - 1037

Hellevoetsluis: 29 - 1442

Hendrik-Ido-Ambacht: 18 - 1650

Hoeksche Waard: 52 - 3549

Krimpen aan den IJssel: 21 - 1750

Lansingerland: 42 - 3228

Maassluis: 26 - 1800

Molenlanden: 35 - 2153

Nissewaard: 51 - 4144

Papendrecht: 19 - 1558

Ridderkerk: 24 - 2484

Rotterdam: 306 - 40635

Schiedam: 39 - 4861

Sliedrecht: 13 - 1482

Vlaardingen: 44 - 4441

Westvoorne: 2 - 504

Zwijndrecht: 32 - 2435

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.