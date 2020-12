KIJK NU: de doorpakkers van 2020 en muziek in Kerst met Rijnmond

Zo vertelt nagelstyliste Iris Bourne over haar werk voor collega-ondernemers op Rotterdam-Zuid. Toen zij in maart voor het eerst haar nagelsalon moest sluiten besloot ze niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar andere winkeliers uit haar straat door de coronacrisis heen te helpen. Iets waar ze tot de dag van vandaag mee doorgaat. Naast haar zit ex-drugsgebruiker Ronald de Bonte, die strijdt tegen de hardnekkige drugscultuur op Goeree-Overflakkee. Ronald was ooit zelf verslaafd, maar noemt het moment dat hij vader werd de omslag in zijn leven.

Tekst gaat verder onder de video



Verder ontvangt presentatrice Suzanne Mulder jongerenwerker Yusuf Can, die samen met andere vrijwilligers voor rust zorgt in de wijk Rotterdam-Feijenoord door jongeren en kinderen aan te spreken. Yusuf vertelt over de slachtofferrol waar sommige jongeren inkruipen, terwijl Nederland volgens hem juist een prachtig land met genoeg kansen is. En fysiotherapeut Cor Sier vertelt over de betrokkenheid met zijn patiënten, die moeten revalideren nadat ze bijvoorbeeld een beroerte hebben gehad. Vanuit die betrokkenheid zorgde Cor er afgelopen zomer voor dat zijn mindervalide patiënten de kunst-drive-through van museum Boijmans van Beuningen in Ahoy konden bezoeken.

Naast de gesprekken aan tafel is er ook muziek. Zo bezingt de Rotterdamse Mylene d'Anjou op prachtige wijze de jaarwisseling en laat het vijftienjarige gitaartalent Matthijs van Delft uit Berkel en Rodenrijs horen waarom hij dit jaar het prestigieuze Prinses Christina Concours won.

Kerst met Rijnmond zie je op TV Rijnmond vanaf 17:00 uur met daarna ieder uur een herhaling. Ook hier online is de talkshow boven dit bericht te bekijken.