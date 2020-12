Vandalen op vernielerspad in Oude-Tonge en Den Bommel

Vandalisme in Oude-Tonge | Foto: Marna van Gijzen

De kans is groot dat de brieven en kaarten die vlak voor kerst in een van de vijf bussenĀ in Oude-Tonge zijn gedaan, hun bestemming niet bereiken. De brievenbus is donderdagnacht opgeblazen. Ook een bushokje in Den Bommel komt niet ongeschonden door de kerst.

De brievenbus op de Melkweg, hoek Plutolaan, kreeg een zware klap te verduren. Op een foto van een buurtbewoner is te zien dat de voorkant en bovenkant er volledig uitliggen. Rond de gehavende postbus liggen brieven en kaarten.

Honderden buurtbewoners reageren in een gesloten groep op Facebook verontwaardigd en vol onbegrip op de vernieling. Een van hen zag zijn eigen kerstkaarten verregend op de stoep liggen. "Waarom moet dit nu?", "Ow wat erg, die kaartjes met lieve en mooie boodschappen. Wat ontzettend verdrietig." Een ander zegt: "Wow, wat is hier leuk aan? Waarom is dit nodig? Vreselijk!"

De klap in de nacht van donderdag op vrijdag werd rond kwart voor drie gehoord door buurtbewoners. Het knallen ging daarna nog een tijdje door. Een persoon zegt een groepje jongens te hebben gezien. Een tweede persoon merkt fijntjes op "Ik hoop dat der klauwen er ook naast liggen." Een tweede verzekert sarcastisch "Papa en mama zullen trots op je zijn. Top hoor, een brievenbus vernield." Een laatste feliciteert de daders met hun 'nuttige bijdrage aan de samenleving'.

Bushokje

In Den Bommel, op steenworp afstand van Oude Tonge werd deze kerst een bushokje vernield. Ook deze actie kon niet op goedkeuring rekenen in de Facebook-groep. "Ook weer kansloos", reageert de maker van een foto van het bushokje waarvan de ruiten in duizend scherven liggen.

Wie verantwoordelijk is voor de vernielingen, is niet bekend.