Moeder Leonie en dochter Paula werken samen op de IC: 'Soms roep ik 'mama!' op de afdeling'

Het komt niet vaak voor. Moeder Leonie en dochter Paula werken samen op de Intensive Care afdeling in het Erasmus MC. Leonie is een ervaren IC-verpleegkundige en geneeskundestudent Paula draagt graag haar steentje bij tijdens de corona crisis. “Ik wil heel graag helpen en we zijn hard nodig. En dan brengt mijn moeder me weer met beide benen op de grond."

Vanaf de zevende verdieping van het Erasmus MC kijken we uit op een regenachtige stad. Er is op deze IC-afdeling nog één kamer vrij waar we het interview met Leonie en Paula kunnen afnemen. De kans dat we tijdens het vraaggesprek plaats moeten maken voor een patiënt is aanwezig, zo druk is het. En dan gaan de maskers af. Meteen zie je de gelijkenissen, dit zijn moeder en dochter.

Paula van Weijen is 3e jaars geneeskundestudent

Fantastische dochter

Paula van Weijen is 22 en studeert geneeskunde. Ze is derdejaars en werkt in een studententeam op de IC. Het ondersteunen van verpleegkundigen is haar taak. Een van die verpleegkundigen is haar moeder Leonie Verhoeven. Al 35 jaar verpleegkundige waarvan de laatste 25 op de IC. “Het is een fantastische dochter en het is ook heel leuk om samen te werken”, zegt Leonie vol trots.

Leonie -sokken met afbeeldingen van fastfood in blauwe klompen- ziet zichzelf terug in haar dochter. “Het harde werken, de inzet en ervoor gaan. Ondanks de ellende die je meemaakt ook een stuk gezelligheid. Want humor in je werk houden geeft ook ontspanning.”

Leonie stelt ook dat ze voor elkaar ook een goede uitlaatklep zijn. “Zij snapt meer dan anderen in de familie hoe het is om te werken op een IC.”

Leonie Verhoeven werkt 25 jaar als IC-verpleegkundige

’Supertof om met mijn moeder te werken’

De opgewekte en vrolijke Paula - op panterprint klompen- is eveneens trots op haar moeder. “Ik vind het supertof om met mijn moeder samen te werken. Ze heeft mega-veel ervaring! Ik leer veel van haar en het is gezellig om mee samen te werken.” Niet alle collega’s en patiënten weten dat de twee dames familie van elkaar zijn. Dat leidt soms tot grappige situaties. “Ik roep soms wel eens op de gang ‘mama!’. Dat zie je andere verpleegkundigen wel vreemd opkijken.”

Leonie herinnert zich een grappig voorval met een patiënt. Het komt voor dat ze beide aan het bed staan voor de verzorging. “We deden onze maskers af om de gelijkenissen te laten zien. ‘Dit is de eerste keer dat ik mezelf bloot geef aan moeder en dochter tegelijk’, zei de patiënt. Daar moesten we heel hard om lachen.”

'Ik hoop voor 2021 dat we weer een klein beetje vrijheid terugkrijgen'

Hopen op rust op de IC voor 2012

Ze kijken beide terug op een zwaar jaar. Leonie verlang weer terug naar 'normaal'. Om haar heen ziet ze dat collega’s moe zijn en rust nodig hebben.

“Voor elke patiënt die de IC verlaat, komen er twee bij”, stelt Paula. Het is inmiddels een gevleugelde uitspraak, maar ook zij hoopt dat de situatie in 2021 weer 'terug kan gaan naar normaal'.

Moeder Leonie vult tot slot aan: “Ik hoop voor 2021 dat we weer een klein beetje vrijheid terugkrijgen en rust op de IC.”