Brits variant van coronavirus zet voet aan wal in onze regio en een natte feestdag: dit is het wek- en weerbericht van tweede kerstdag

We beginnen met het weerbericht. Tweede kerstdag wordt niet wit, maar nat. Vanochtend komt er nog een enkele opklaring voor, maar al snel raakt het bewolkt en volgt er regen. In de avond gaat het vanuit het westen harder regenen. De temperatuur ligt rond de 7 graden en de zuiden- tot zuidwestenwind trekt in de loop van de dag aan tot windkracht 6 aan zee.

In de avond en nacht regent het stevig door. De temperatuur ligt rond de 6 of 7 graden en de wind neemt toe tot (vrij) krachtig of hard. Aan het eind van de nacht waait het pal aan zee mogelijk even stormachtig en komen windstoten tot 90 km/u voor. Zet je dus maar schrap!

Wat je eerste kerstdag misschien hebt gemist

- In de regio Rijnmond is de zeer besmettelijke Britse variant van corona opgedoken. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is zeker één persoon besmet met deze variant.

- Een 10-jarig Roemeens jongetje heeft in Rotterdam-West met een man een ritje in de auto gereden. Hij viel op, doordat zijn kruin net boven het stuur uitkwam.

Wat je op tweede kerstdag kunt verwachten

- Er verschijnt op onze website een verhaal over moeder Leonie en dochter Paula, die samen doorbuffelen op de IC van het Erasmus MC.

- Zet je buitenkerstverlichting en -versiering maar goed vast, want het gaat hard waaien. Het KNMI heeft voor onder andere voor onze regio code geel afgekondigd.