Rotterdamse ouderen krijgen kerstbrunch

Rotterdamse ouderen in de wijken Hillegersberg en Schiebroek hebben zaterdag een kerstbrunch bezorgd gekregen. Het gaat om 418 ouderen die een hulpaanvraag deden of van wie de partner dit jaar is overleden.

De kerstbrunch bestaat onder andere uit een quiche, een kerststol en een gekookt ei. Ook hebben kinderen van Talentfabriek010 een kleurplaat voor de ouderen gemaakt.

"Door corona zien we de eenzaamheid met kerst bij de ouderen toenemen", merkt Anne-René van Wissen van welzijnsorganisatie DOCK Hillegersberg-Schiebroek, die de actie heeft georganiseerd. De betreffende ouderen in Hillegersberg en Schiebroek kregen eerder een brief, waarin de actie was aangekondigd. De vrijwilligers die de kerstbrunches afleveren, komen niet in huis. Ze hangen de brunch indien mogelijk aan de deur.

"Ze kunnen geen bezoek ontvangen en zitten daarom alleen. Zo willen wij hun een extra steuntje geven", zegt Van Wissen.