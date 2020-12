Het lange trainersavontuur van Feyenoord-coach Dick Advocaat begon in Pijnacker

Het avontuur van Feyenoord-trainer Dick Advocaat begon bij DSVP in Pijnacker

Na dit seizoen gaat Dick Advocaat Feyenoord verlaten. De Rotterdamse club is één van de vele teams die onder zijn leiding heeft gestaan. Zijn allereerste ploeg komt uit Pijnacker: de amateurclub DSVP.

Omroep West bracht een bezoek aan de oude vereniging van De Kleine Generaal. Onder meer Jan Wenteler maakte Advocaat van dichtbij mee. Hij is al sinds 1948 lid van DSVP. "Als ik op televisie kijk en hem zo zie wandelen, dan loopt hij nog precies hetzelfde en heeft hij dezelfde bewegingen als toen." Floor Vijfhuizen, topscorer in 1983 van DSVP, vult Wenteler aan: "Zo kaal was hij toen ook al!"

Kijk hieronder naar de reportage van Omroep West over de tijd van Dick Advocaat bij DSVP. De tekst gaat verder onder het fragment:

In de loop der jaren leerde het Nederlandse voetbal Advocaat ook kennen als een meelevende trainer. Dat de huidige coach van Feyenoord creatief met woorden kon zijn, bleek al bij DSVP. "Hij zei eens 'wietkoker' tegen de scheidsrechter. Iedereen hoorde het", vertelt Vijfhuizen.

Sportief beleefde Advocaat ook mooie tijden bij DSVP. De amateurclub uit Pijnacker bleef onder zijn leiding maar liefst 67 wedstrijden ongeslagen. Wenteler: "Dat is nog steeds een landelijk record. Daar is DSVP wel trots op."

Of Advocaat nog eens zal terugkeren als trainer van DSVP? Vijfhuizen lacht en zegt met een knipoog: "We zijn in het geheim ergens mee bezig. Dus dat komt nog wel."