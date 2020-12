Leefbaar Rotterdam-politicus Dries Mosch op kandidatenlijst van Code Oranje

Code Oranje is de politieke partij van Richard de Mos, die met Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeentepolitiek zit. "Ik ken Richard al veel langer", begint Mosch. "Hij is een man naar mijn hart, weet van aanpakken en stroopt de mouwen op." Wat Mosch bij Code Oranje aanspreekt, is de 'oplossingsgerichte ombudspolitiek'. "De Mos lijkt natuurlijk ook een beetje op mijn naam", zegt Mosch met een knipoog.

Op dit moment is Mosch met Leefbaar Rotterdam actief in gebiedscommissie Overschie. Mosch heeft geen zware ambities voor de landelijke politiek in Den Haag. Hij blijft dus betrokken bij Leefbaar Rotterdam. "Landelijke politiek is bij ons geen issue. Dus kan iedereen zijn eigen keuze in maken." Naast Mosch staan ook Tanya Hoogwerf en Ingeborg Hoogveld op de lijst van Code Oranje.

Mosch gaat kijken wat hij in de promotie voor Code Oranje kan betekenen. "De grote lol en de strijd op straat zijn nu wat moeilijk. Met het coronavirus moet je oppassen. Het is nu een digitale strijd geworden."

De Tweede Kamerverkiezingen zijn gepland voor woensdag 17 maart 2021.