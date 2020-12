Rotterdamse dubbelspion George Blake (98) overleden

Blake werd in 1922 geboren in Rotterdam als George Behar. Hij had een Nederlandse moeder en een Spaanse vader die de Britse nationaliteit had. Op 13-jarige leeftijd werd Blake, die het Britse staatsburgerschap bezat, naar familie in Egypte gestuurd, waar hij studeerde aan een Britse school in de Egyptische hoofdstad Caïro. Tijdens zijn bezoek aan zijn moeder in Rotterdam, maakte Blake het bombardement van 14 mei 1940 mee. In de Tweede Wereldoorlog sloot Blake zich aan bij het verzet en streed hij tegen de Duitse bezetter.

"Als je in Rotterdam bent geboren, dan voel je je overal thuis", vertelde Blake tijdens een interview aan VPRO in 1999. "Want overal ruikt het naar Rotterdam."

Ontsnapt

Hij werkte na de Tweede Wereldoorlog jarenlang voor de Britse geheime dienst MI6, maar hij liep tijdens de Koude Oorlog over naar de toenmalige Sovjet-Unie. Blake werd communist tijdens de Koreaanse Oorlog, die duurde van 1950 tot 1953. Tijdens die oorlog zat hij gevangen in Seoul. Nadat Blake in 1961 werd verraden door een overgelopen Pool, kwam de geboren Rotterdammer in een Britse gevangenis terecht. Hij werd veroordeeld tot 42 jaar cel voor spionage.

Maar Blake ontsnapte in 1966 uit de Wormwood Scrubs-gevangenis in Londen, waarna hij onderdook in de Sovjet-Unie. Vervolgens was Blake jarenlang voor de geheime dienst KGB actief. Ook vertaalde hij werken van Lenin, de eerste leider van de Sovjet-Unie, in het Nederlands. Over het leven van Blake is de documentaire 'The Spy Who Went Into the Cold' gemaakt.