'Postbode' Djaimy (13) nu zelf bedolven onder de kaarten

"Stuur Djaimy alsjeblieft een kaartje. Je maakt hem er zo blij mee." Wat blijkt: de oproep van vader Michel Kok eerder deze maand was bepaald niet aan dovemansoren gericht. De jonge Rotterdammer kreeg ruim zestig kaarten, pakjes, zelfs geld en dat maakte zijn dertiende verjaardag toch tot een echt feest!

Nee, het was niet het feest waar Djaimy Kok begin deze maand op hoopte. De jonge Rotterdammer is gek op een huis vol visite en natuurlijk die cadeautjes die daarbij horen, maar dat zat er vanwege de lockdown allemaal niet in.

En dat terwijl Djaimy eerder dit jaar, toen de coronapandemie losbarstte, in zijn eigen buurt in Vreewijk tientallen kaartjes en tekeningen bezorgde bij eenzame ouderen.

Topverjaardag

"Ik kreeg in totaal 64 kaarten, zelfs geld van een meneer die Luuk heet en een knutselpakket van een familie uit Capelle aan den IJssel per post verstuurd!", vertelt Djaimy blij. De kaarten kwamen uit alle windstreken, laat Djaimy zien aan de keukentafel: Walsum in Groningen, Brielle en Lopik bijvoorbeeld.

"Ik wil iedereen en vooral ook meneer Luuk bedanken", zegt Djaimy. "Daar stonden heel mooie worden in en dus zelfs ook geld. We weten alleen niet waar hij woont."

Dus als 'meneer Luuk' die leest: bedankt! Dat geldt natuurlijk ook voor iedereen die wat heeft gestuurd. Djaimy heeft ondanks de corona zo tóch een topverjaardag gehad.