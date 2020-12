Gezochte Schiedamse drugscrimineel na bijna twee jaar in de kraag gevat

Drugscrimineel Jaafar K. uit Schiedam is in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt. Hij was bijna twee jaar op de vlucht. K., die wordt gezien als een belangrijke pion in de drugswereld, had nog een gevangenisstraf van vijf jaar open staan.

Waar K. is opgepakt, is niet bekend. De politie bevestigt alleen dat er een man is opgepakt die betrokken was bij 'grote drugscriminaliteit'.

De familie van K. kwam in april 2018 in beeld vanwege grote overlast. De politie hield toentertijd acht leden van de Schiedamse familie aan voor allerlei criminele activiteiten. In totaal werden twintig personen aangehouden.

"Ze reden in dikke auto's, vertoonden onaanvaardbaar gedrag en hielden zich aan geen enkele regel. Het heeft ons heel veel moeite gekost om er een vinger achter te krijgen", reageerde burgemeester Cor Lamers van Schiedam toentertijd. Volgens hem had de familie van K. een dikke vinger in de drugshandel in de regio Rijnmond.

In 2019 moest K. zich melden bij de gevangenis, maar hij kwam niet opdagen. Sindsdien was hij spoorloos. Daar is afgelopen nacht een einde aan gekomen.