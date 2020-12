Van 'dik jongetje' naar topmodel: Rotterdammer Isha Blaaker is weer even thuis

"Met de feestdagen ben ik toch het liefst thuis bij mijn moeder, thuis hier in Rotterdam", zegt internationaal acteur en model Isha Blaaker. Hij speelt in de HBO tv-serie 'Flight Attendent' en is bekend als model voor Hugo Boss, Bjorn Borg, Ralph Lauren en H&M. Hij leefde de afgelopen jaren in New York, maar is nu weer terug in Nederland.

Zo wandelt hij in zijn eigen stad door het Kralingse Bos. Niet om uit te buiken van het kerstdiner. "Haha, nee joh, ik heb vanmorgen alweer hard gesport", zegt Blaaker. Als model en acteur heeft hij een opmerkelijk dieet: "Ik sport wel mijn armen, maar niet mijn benen. Ik moet in maatje 32 passen, zodat alles mooi strak zit. Ik denk dat ik later wel last ga krijgen van mijn rug."

Van dik jongetje naar topmodel

Blaaker praat tijdens de wandeling over zijn jeugd: "Ik was eerst een dik jongetje en kon ook nooit een vriendinnetje krijgen. Ineens kreeg ik een groeispurt. Mijn moeder zei altijd al dat ik mooi was en dat heeft geholpen", zegt Blakker.

Zijn carrière als model kwam ook niet meteen van de grond. "Ik belde aan bij modellen bureau Max Models in Rotterdam. Eerst deden ze geen eens open, later wel en nu werk ik al zeven jaar voor hen."

Oscar voor Blaaker?

Modellenwerk is toch vooral gericht op de buitenkant, merkt de Rotterdammer. Mannelijke fotomodellen gaan over het algemeen 'langer mee' dan vrouwelijke modellen. Toch maakt Blaaker nu al een switch naar meer acteerwerk. "Daar moet ik mijn hersenen echt bij gebruiken, helemaal inleven in het karakter."

Zijn grote droom is ooit een Oscar in ontvangst te mogen nemen als beste mannelijke acteur. "Ja, dat is echt mijn droom. Voor nu zou ik het bijvoorbeeld al super tof vinden als ik in Nederland hier in Mocro Maffia mag spelen. Dan zou ik echt heel stoer vinden!", aldus Blaaker.