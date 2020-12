Verfilmd boek van Rotterdamse schrijver valt in de prijzen op internationaal festival: 'Totale verbazing'

Vol verbijstering nam hij zaterdagmiddag kennis van het mooie nieuws. De verfilming van het boek 'De Deventer Moordzaak' van de Rotterdamse schrijver en journalist Bas Haan is behoorlijk in de prijzen gevallen op een groot internationaal filmfestival. "Dit is totale verbazing," zegt Haan

Het boek van Haan werd verfilmd onder de titel 'De Veroordeling'. De Deventer moordzaak staat bekend als één van de meest omstreden en langslopende strafzaken in Nederland. Hierin wordt advocaat Ernst Louwes vervolgd voor de moord op een weduwe, terwijl de media betwijfelen of justitie de juiste verdachte op de korrel heeft.

De verfilming kreeg liefst zes prijzen op het Amerikaanse Seattle Film Festival. "Wooooow," was de eerste reactie van Haan op dit nieuws op zijn Twitter-pagina. Zo kreeg Fedja van Huêt, die in de film de rol van Haan speelt, de prijs voor beste acteur en Lies Visschedijk won in de categorie beste vrouwelijke bijrol. Ook sleepte de thriller van regisseur Sander Burger de grote juryprijs binnen.

'Niet zomaar een moordzaak'

Haan was wel betrokken bij de verfilming van zijn boek, maar had de productie volledig uit handen gegeven. "Hiermee neem je wel een risico. Het kan natuurlijk een slechte film worden, maar het werd een waanzinnig goede film!"

De auteur van het boek hield geen enkele rekening met de grote waardering vanuit de Verenigde Staten. "Het blijkt maar dat het niet zomaar een film van moordzaak is, als het prijzen kan winnen in de VS. De macht van beeldvorming en manipulatie (vanuit de media) maken het zo'n gewaardeerde film."

Het boek 'De Deventer Moordzaak' kwam tien jaar geleden al uit en werd toen ook goed gewaardeerd. Alles wat er op filmgebied bijkomt, ziet Haan als een bonus. En daar geniet hij met volle teugen van. "Dat je zulke prijzen kunt winnen, zorgt voor totale verbazing. Het is alsof je een miljoenenprijs wint met een staatslot en dan later op hetzelfde lot nog eens zo'n prijs krijgt."

Filmrelease uitgesteld

In ons land is deze film nog niet uitgebracht door de coronapandemie. Het was de bedoeling dat de première aan het begin van het jaar zou zijn, maar deze is uitgesteld tot 15 april.

Omdat het 'festivalwereldje' net wat anders werkt, is de film nu al zo in de prijzen gevallen. "Zulke films gaan normaal eerst tijdens een Nederlands festival in première en later internationaal. De datum van de release in bioscopen volgt daar normaal gesproken kort op, maar nu niet door corona."

Uiteraard is Haan benieuwd hoe de film het in Nederland gaat doen, maar door deze internationale waardering kijkt hij met vertrouwen naar april. "Met een ongelofelijk comfortabel gevoel kijk ik hier naar uit. Dit is waanzinnige reclame."