Blijf maar lekker binnen, want storm Bella raast over onze regio!

Op het Terbregseplein is de verbindingsweg van de A20 richting Gouda naar de A16 afgesloten, omdat er bomen op de weg liggen. Uit de hele regio komen meldingen van stormschade

Stormdepressie Bella zorgt bij ons aan de kust voor windkracht 8, mogelijk even windkracht 9. Er komen windstoten voor tot 100 kilometer per uur.

Er zijn vooralsnog geen berichten over grote schade en ook niet over gewonden. In de middag neemt de wind naar verwachting snel af.

Waterpeil verlaagd

Het regent van tijd tot tijd ook flink door. Daarom heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het waterpeil verlaagd. Het waterschap wil zo ruimte maken om overtollig regenwater weg te pompen.

Het Waterschap Rivierenland zegt het waterpeil niet te kunnen verlagen. Nieuwbouwwijk Baanhoek-West in Sliedrecht had eerder deze week flinke wateroverlast.

Pas aan het einde van de middag wordt het droog.

Vanwege de harde wind kunnen veel bruggen in onze regio voorlopig niet worden bediend, meldt Rijkswaterstaat. Op het Hollandsch Diep waren er in de vroege ochtend problemen met een aantal schepen, maar de situatie is weer onder controle.