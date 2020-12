Omgewaaide bomen en wegafsluitingen, storm Bella raasde over onze regio

Op het Terbregseplein is zondagochtend de verbindingsweg van de A20 richting Gouda naar de A16 afgesloten geweest, omdat er bomen op de weg lagen. Bij Schiedam-Noord waren de op- en afrit van de A20 richting Gouda uit voorzorg een tijdje dicht, omdat er steigerdelen van een pand in aanbouw konden waaien.

Stormdepressie Bella zorgt bij ons aan de kust nu nog voor windkracht 8. Eerder stond er met windkracht 9 een volle zuidwesterstorm. Er kwamen zware windstoten voor tot 100 kilometer per uur.

Er kwamen uit de hele regio tientallen meldingen binnen van stormschade, maar er zijn vooralsnog geen berichten over grote schade en ook niet over gewonden. Wel zijn overal in de regio onder andere schuttinkjes omgewaaid, takken losgeraakt en her en der zijn ook bomen ontworteld. Dat was dus het geval bij het Terbregseplein, maar bijvoorbeeld ook bij Oud-Beijerland.

De veerboot uit Harwich kwam vanwege de storm pas om elf uur aan in Hoek van Holland. Normaal gesproken is de boot van de Stena Line er al om halfacht 's ochtends. Omdat de wind dwars op de Maasmond stond, werd de veerboot met twee sleepboten van voren en van achteren tussen de pieren door naar de terminal geleid.

Jacco van Giessen van RTV Rijnmond ging zondagochtend in Hoek van Holland even een frisse neus halen, maar dat liep uit op een zandstraalbehandeling.

In de middag neemt de wind naar verwachting snel af.

Waterpeil verlaagd

Het regent van tijd tot tijd ook nog flink door. Daarom heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het waterpeil verlaagd. Het waterschap wil zo ruimte maken om overtollig regenwater weg te pompen.

Het Waterschap Rivierenland zegt het waterpeil niet te kunnen verlagen. Nieuwbouwwijk Baanhoek-West in Sliedrecht had eerder deze week flinke wateroverlast.

Pas aan het einde van de middag wordt het droog.

Vanwege de harde wind konden veel bruggen in onze regio niet worden bediend. Op het Hollandsch Diep waren er in de vroege ochtend problemen met een aantal schepen, maar de situatie was snel onder controle, meldde Rijkswaterstaat.