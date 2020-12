De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam een einde gemaakt aan een groot feest.

In een bedrijfspand aan de Benthemstraat in het Oude Noorden waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Zulke feesten zijn nu verboden vanwege de strenge coronamaatregelen. Het is niet bekend of de politie feestgangers heeft beboet.

Ook elders in het land heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten, onder andere in Haastrecht bij Gouda.