Steekpartijen in Poortugaal, Sliedrecht en Rotterdam

Bij een vechtpartij in de nacht van zaterdag op zondag in Poortugaal is iemand in zijn nek gestoken. In Sliedrecht werd ook iemand neergestoken. In Rotterdam raakte bij een andere steekpartij een man zwaargewond.

De vechtpartij in Poortugaal was op de Beatrijshof. De politie kon in de omgeving een verdachte aanhouden.

In Sliedrecht was een steekpartij aan de Valkhof. De man die daarbij gewond raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader werd aangehouden nadat hij later bij de Thorbeckelaan een ruit had vernield.

In Rotterdam raakte een man zwaargewond toen hij in zijn hals werd gestoken. Deze steekpartij was in een woning aan de Isaäc Hubertstraat in Crooswijk. Een vrouw die ook in de woning aanwezig was, is aangehouden.