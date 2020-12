Gezochte Schiedamse crimineel gepakt en samen werken op de IC: het wek- en weerbericht van zondag 27 december

De laatste nieuwsupdates en het actuele weerbericht. Met dit overzicht ben je in een keer bijgepraat.

Storm Bella is er! Vandaag regent het een groot deel van de dag flink door. In de ochtend staat er eerst nog een harde tot stormachtige wind en zijn er windstoten mogelijk van 80 tot 110 km/u. Op het strand bij Hoek van Holland is windkracht 9 mogelijk.

In de loop van de middag neemt de zuidwestenwind snel in kracht af. Het is 7 graden. Pas aan het eind van de middag wordt het vanuit het westen eindelijk droger.

Wat je misschien hebt gemist op tweede kerstdag

Drugscrimineel Jaafar K. uit Schiedam is aangehouden. Hij bleef bijna twee jaar uit handen van de politie. K. wordt gezien als een belangrijke pion in de drugswereld. Hij moet nog een gevangenisstraf van vijf jaar uitzitten.



Moeder Leonie en dochter Paula werken samen op de intensive care-afdeling van het Erasmus MC. Leonie is een ervaren IC-verpleegkundige en geneeskundestudent Paula draagt graag haar steentje bij tijdens de coronacrisis.