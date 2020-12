Lichtshow en nieuwjaarsboodschap: Rijnmond gaat op unieke manier het jaar uit én in

Het bijzondere jaar 2020 wordt door Rijnmond op oudjaarsavond op een nooit eerder vertoonde manier uitgeluid: met een lichtshow. Tien uur later pakken we op nieuwjaarsdag op een minstens zo bijzondere wijze de draad weer op met een unieke en typisch Rotterdamse nieuwjaarsboodschap.

Op vrijdag 31 december vanaf 23:52 uur tellen we op TV Rijnmond en rijnmond.nl af naar het moment waarop normaal gesproken het vuurwerk knalt en we elkaar liefdevol in de armen vallen.

Omdat de mensen veelal thuis de jaarwisseling mee gaan maken, hebben Rotterdam Festivals, de Gemeente Rotterdam, Mothership, Drone Light Labs (Met support van kunstenaarsduo DRIFT) een lichtkunstwerk in de vorm van een korte film gecreëerd dat in de laatste acht minuten van het jaar het gevoel van een ‘nieuwe dag’ belichaamt.

De film gaat langs iconische en verlate Rotterdamse locaties, waarna het uitmondt in een spectaculaire Drone performance boven de Maas die het nieuwe jaar inluidt.

Dave’s Corona Varieté

De unieke lichtshow wordt op TV Rijnmond op 31 december vanaf 17:00 uur vooraf gegaan door Dave’s Corona Varieté. Omdat de traditionele wintershows van Dave niet door mogen gaan is gekozen wel een speciale Oud en Nieuw-uitzending op te nemen. Deze bijzondere editie zit vol artiesten bij wie het varieté-bloed door de aderen stroomt.



Nieuwjaarsdag

Op nieuwjaarsdag zijn we er al vroeg bij op TV en op onze website: om 10:00 uur laten we een prachtige Rotterdamse nieuwjaarsboodschap zien, genaamd : ‘Omhoogwerkers.’ 2020 gaat de geschiedenis in als het coronajaar. Een jaar waarin een virus ons leven op z’n kop zette. Maar we lieten ons niet op de kop zitten. Ja, er was pijn, en verdriet. Maar na regen komt zonneschijn. We gaan vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet, zoals we dat in Rotterdam gewend zijn.

Omhoogwerkers. Zo heet de Nieuwjaarsfilm van Rotterdam. Luister naar onbekende, bekende, beroemde en beruchte Rotterdammers. Zij hebben een boodschap voor ons. Ze nodigen ons uit om vooruit te kijken. Of beter nog: omhoog. Samen uit het dal, naar boven. De muziek is van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, die speciaal voor deze film is gecomponeerd.

Oudjaarsavond op TV Rijnmond

17:00 Welkom bij Rijnmond

17:20 Dave’s Corona Varieté

23:52 Aftellen met spectaculair lichtkunstwerk boven Rotterdam

Nieuwjaarsdag op TV Rijmond

10:00 uur Nieuwjaarsfilm Omhoogwerkers

12:00 uur herhaling van de nieuwjaarsfilm

13:20 uur idem

14:40 uur idem

15:50 uur idem

Rondom de nieuwjaarsfilm herhalen we Dave’s Corona Varieté.

Vanaf 17:00 is er Welkom bij Rijnmond en de nieuwjaarsfilm