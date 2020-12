Strandwandelaars trotseren storm Bella in Hoek van Holland

Storm Bella is niet voor iedereen een reden om binnen te blijven. Wandelaars trekken er juist op uit voor een strandwandeling in Hoek van Holland.

Vader Martin en zoon Jordi uit Maassluis vinden het zand tussen de tanden helemaal niet erg. "Vinden wij juist lekker".

Of je laat je hond of jezelf even uit (waaien).