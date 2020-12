Feyenoord-directeur Mark Koevermans, Sparta-voorzitter Leo Ruijs en politicus en Feyenoorder Lilian Marijnissen in Radio Rijnmond Sport

Op deze zondag zonder voetbal is er tóch een uitgebreide Radio Rijnmond Sport-uitzending. Van 14.00 tot en met 17.00 uur zijn er uitgebreide gesprekken te horen met drie bijzondere gasten: Feyenoord-directeur Mark Koevermans, Sparta-voorzitter Leo Ruijs en politicus en fanatiek Feyenoorder Lillian Marijnissen.

In het eerste uur gaat Ruud van Os in gesprek met Leo Ruijs, Lilian Marijnissen schuift in het tweede uur aan bij Frank Stout en de uitzending wordt afgesloten met een lang gesprek tussen Mark Koevermans en Dennis van Eersel.

Luister hieronder vanaf 14.00 uur live mee:



Sparta-voorzitter Ruijs nam op 1 januari 2019 het stokje over van Rob Westerhof en gaat in de uitzending uitgebreid in op het jaar van Sparta. Wat zijn de toekomstplannen, wat kan er beter? En hoe wordt een 'straatschoffie' uit Delfshaven voorzitter van Sparta en CEO van ECT?

Lillian Marijnissen vertelt in het gesprek over haar liefde voor Feyenoord en haar werk als politicus. En hoe lastig dat te combineren is.

Mark Koevermans gaat in het laatste uur onder andere in op de impact van corona, Feyenoord City en de eventuele komst van investeerders naar Rotterdam-Zuid.