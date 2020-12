Drie op rij voor Lucinda Brand: ook winst in modderig Dendermonde

Lang was het onzeker of de wedstrijd door kon gaan, omdat het stormde en hevig regende. Toch werd er besloten om de race niet af te gelasten.

De weersomstandigheden speelden een grote rol in de race. Lucinda Brand profiteerde vroeg van uitglijders bij andere veldrijdsters, maar kreeg even later ook last van de omstandigheden. De veldrijdster bleef in een modderplas haken, waardoor Alvarado kon demarreren.

Maar ook Alvarado kon in de modder niet voorkomen dat ze tijd verloor. Ze maakte een aantal misstappen en zag Brand haar weer passeren. Zij gaf de koppositie niet meer uit handen en heeft tot nu toe alle wereldbekerwedstrijden op haar naam geschreven. In Tabor en Namen was zij ook de beste.