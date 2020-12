Basisschooldirecteur uit Rockanje overleeft Kamp Van Koningsbrugge

Wekenlang mocht Dennis de Kruif, deelnemer aan het tv-programma Kamp Van Koningsbrugge, niks zeggen over zijn belevenissen bij de Korps Commando Troepen. Zaterdagavond was de laatste aflevering en daarom mag hij nu eindelijk zijn mond opentrekken. "Ik wilde zo graag vertellen over de eindmissie. Die was zo spectaculair met ontploffingen en een helikopter. Dat wil je aan iedereen laten zien."

In het programma Kamp Van Koningsbrugge werden vijftien burgers uitgedaagd om een verkorte opleiding van de Special Forces te volgen. In iets meer dan een week werden de deelnemers gedrild tot commando's. Van de vijftien haalden slechts vier de eindstreep. Onder wie Dennis de Kruif, die in het dagelijks leven directeur is van basisschool De Zeewinde in Rockanje.

Aan een carrièreswitch denkt De Kruif niet na het programma. "Ik zou wel passen in dat wereldje, maar ik ambieer geen leven bij Defensie met uitzendingen en zo. Ik zie het als een cadeautje dat ik dit heb mogen doen, maar ik ben heel blij met mijn baan als directeur op De Zeewinde. Mijn enige uitzending blijft die op tv, haha."

Thuis zoeken naar je geweer

Tijdens de training kregen de deelnemers weinig slaap. Na soms al een half uurtje nachtrust werden ze gewekt voor opdrachten. Maar ook eenmaal thuis zat lekker lang doorslapen zat er niet in. "Die eerste dagen thuis waren bizar. Je verwacht dat je heel lang en diep slaapt, maar de eerste weken sliep ik heel onrustig. Ik ben veel wakker geweest en wakker geschrokken."

Dat wakker schrikken hield De Kruif over aan het regime dat gevoerd werd tijdens de uitzendingen. "Ik was thuis mijn wapen aan het zoeken, want dan had ik het idee dat ik in 360 graden moest beveiligen of dat we ieder moment opgehaald kon worden voor een opdracht. Het is wel heftig dat zo'n relatief korte periode zo'n impact heeft op je mentale gesteldheid. Maar nu gaat het weer goed."

Toch hoeft De Kruif niet lang na te denken als Jeroen van Koningsbrugge zou bellen voor een nieuw seizoen. "Dan zit ik al in de auto. Ik kan het iedereen aanraden. Zeker als je je oriënteert op een baan bij Defensie is het een ervaring die ze je nooit meer afpakken."

Liefde

Naast een medaille en een berg aan ervaringen heeft De Kruif ook nog geluk in de liefde gevonden in Kamp Van Koningsbrugge. Direct na het programma begon hij samen met mede-deelnemer Kendra Pennings te daten. "In het programma zie je elkaar op zijn slechtst, terwijl je normaal aan het begin van een relatie de schone schijn ophoudt."

De vonk sloeg pas na het programma over vertelt De Kruif. "Daar heb je tijdens de training helemaal geen tijd voor. Maar dit is anders dan anders en dat maakt alsof het voelt dat we al lang samen zijn."