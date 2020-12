Toko op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord beschoten

Een toko op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord is in de nacht van zondag op maandag beschoten. Getuigen hoorden meerdere knallen en zagen daarna iemand weglopen.

De politie is een onderzoek begonnen. Er zouden meerdere hulzen zijn aangetroffen.

In mei van dit jaar werden ook al meerdere panden en winkels beschoten in Rotterdam-Kralingen en -Crooswijk. In die zaak werden vorige week nog twee Rotterdammers opgepakt. Die beschietingen hadden te maken met een drugsroof. Of er een verband is met deze beschietingen moet nog worden uitgezocht.