Toko beschoten in Feijenoord en illegaal huwelijksfeest in Schiedam: dit is het wek- en weerbericht van 28 december

Eerst het weerbericht. Het wordt een veelal grijze dag met in de ochtend ook nevel. In de middag is er kans op een lichte bui en wordt het maximaal 5 graden. De matige wind waait uit het zuidoosten. In de avond en nacht is er veel bewolking en tijdens opklaringen kan het mistig worden. De temperatuur zakt naar 1 graad, tijdens opklaringen ligt deze rond het vriespunt.

Wat je zondag misschien gemist heb

- Zo vieren daklozen kerst in de nachtopvang van de Maassilo. Door de coronamaatregelen heeft de gemeente in de Maassilo een tijdelijke opvang gecreëerd.



- Een toko op de Groene Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord is in de nacht van zondag op maandag beschoten.



- De politie heeft zondagavond een illegaal huwelijksfeest in Schiedam beëindigd.