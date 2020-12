Twee auto's zijn zondagavond uitgebrand in Rotterdam-West. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Omwonenden van de Mayflowerstraat in de wijk Schiemond hoorden rond 23:00 uur een harde knal. Daarna vloog één van de wagens in brand. Het vuur sloeg daarna over naar het andere voertuig.

Volgens ooggetuigen zijn naast de voertuigen een fles en fakkels aangetroffen.