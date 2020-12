Zwaarste kerkklokken van Nederland luiden 2021 in

De kerkklokken in Dordrecht luiden tijdens de jaarwisseling een kwartier lang als teken van hoop. De zwaarste luidklok van Nederland in de toren van de Grote Kerk, wordt alleen met bijzondere gelegenheden geluid.

Zo klonken de klokken in maart 2020 bij de hulpactie tijdens de coronacrisis Licht voor Dordt. De zwaarste luidklok, de Jan Noorland-klok, weegt 9.830 kilo en heeft een diameter van 2,5 meter. De klok is vernoemd naar de oud-burgemeester van Dordrecht die in 2000 afscheid nam.

Een aantal dorpen op de gemeente Goeree-Overflakkee luiden tijdens de jaarwisseling de kerkklokken om het nieuwe jaar te verwelkomen. Het Platform Dordtse Kerken vroeg half december de kerken met klokken om mee te luiden vanaf donderdag 31 december 24:00 uur tot vrijdag 1 januari 00:15 uur. De opzet is volgens Hans Berrevoets, voorzitter van het platform Dordtse Kerken, een signaal van verbondenheid naar alle Dordtenaren.