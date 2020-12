Maasstad Ziekenhuis bereidt zich voor op verdere opschaling coronazorg

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam bereidt zich voor op het verder opschalen van de zorg voor coronapatiƫnten. "Het is onze taak als ziekenhuis om op elk scenario voorbereid te zijn", vertelt Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Volgens Langenbach is het ziekenhuis de kerst goed doorgekomen. "Het was een drukke kerst, we hadden een rooster gemaakt om voldoende capaciteit vrij te maken voor de covidpatiënten."

Het aantal coronapatiënten is de afgelopen week in het ziekenhuis niet toegenomen, in tegenstelling tot de rest van het land. "Daarom was de capaciteit ook voldoende, we hebben niet extra mensen van huis hoeven halen."

De lockdown, die nu twee weken van kracht is, heeft voor een dalende trend in het aantal besmettingen gezorgd. Toch is een piek in het aantal besmettingen de komende maand niet uitgesloten. Het effect dat de kerstdagen hebben gehad op het aantal besmettingen moet nog blijken. "We hebben toch met z'n allen bij elkaar gezeten."

Volgens Langenbach is het koffiedik kijken wat de effecten van beide ontwikkelingen zullen zijn. "Het gaat erom spannen wat de optelsom gaat zijn. Wint de kerst het of wint de lockdown het." Omdat een stijging in het aantal besmettingen zeker mogelijk is, schaalt het ziekenhuis de komende dagen op.

Momenteel zit het ziekenhuis in fase vier, maar opschalen is nog mogelijk tot fase zeven. In de huidige situatie zijn er 40 à 50 bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Dat kunnen er 90 worden.

"Maar dat betekent wel dat de reguliere zorg nog langer uitgesteld blijft. We zitten momenteel op een minimum wat betreft reguliere zorg." De zorg voor spoed, trauma en niet uitstelbare oncologische operaties gaat nog door, maar operaties van bijvoorbeeld heupen en knieën zijn uitgesteld. Dat betekent dat mensen met pijn moeten wachten. "Daar komt ook een keer een einde aan vind ik", zegt Langenbach.

Assistentie van defensie

Hulp is daarom volgens Langenbach 'absoluut welkom'. "Ik was misschien wel de eerste die vroeg om assistentie van defensie en die hulp is nog steeds van harte welkom. Ook in onze regio zitten ziekenhuizen op dit moment helemaal vol, alleen er is geen stijging."

Daarnaast is opschaling nodig, omdat landelijk wel een stijging in het aantal patiënten te zien is. "Dat betekent dat we misschien wel patiënten moeten overnemen van andere regio's. We doen het met elkaar in Nederland."

Volgens Langenbach is er door het vaccin licht aan het einde van de tunnel. "Als de vaccinatiegraat in Nederland gaat toenemen, dan zullen we zien dat er minder mensen ziek worden. Dat is de oplossing voor dit enorme probleem."