Diergaarde Blijdorp sluit niet uit dat een deel van de dieren weg moet

De lockdown geldt nog drie weken. "Ik heb een hard hoofd in dat de poort op 19 januari opengaat", vertelt directeur Erik Zevenbergen. In september werd al bekend dat rond de 50 mensen hun baan zullen kwijtraken. "Als het langer duurt, moeten we nog meer gaan snijden. Dat kan ook het inkrimpen van de collectie dieren zijn."

De coronacrisis hakt er hard in bij de dierentuin. "We zijn nu bijna vier maanden dicht met deze lockdown erbij. We hebben bijna de helft minder bezoekers dan vorig jaar en dertien miljoen euro omzet minder. We hebben gedaan wat we konden met kostenbesparing, maar het gat blijft immens."

Toch gooit Blijdorp de handdoek nog niet in de ring. Zevenbergen: "Laten we wel zijn, Blijdorp is een icoon van Rotterdam. Ik vind dat je altijd hoop moet houden."