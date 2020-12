GGD: uitbraak Britse coronavariant op basisschool in Rijnmond

De zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus is nu bij vijf mensen in onze regio vastgesteld. Dat meldt het RIVM. Vrijdag werd het eerste geval in onze regio opgemerkt.

De vijf gevallen zijn gelinkt aan één basisschool. Het gaat om leerkrachten en leerlingen. Welke school het in de regio Rotterdam-Rijnmond dat is, zegt de GGD in Rotterdam nog niet. Dat zou later op de dag worden bekendgemaakt. De GGD laat de school eerst ouders en leerkrachten informeren. Mogelijk komt de informatie pas vrijdag naar buiten.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Hugo de Jonge dat de situatie op de school nader wordt onderzocht. Naast de besmette leerkrachten en leerlingen wordt de directe omgeving onderzocht. Ook wordt bekeken hoe de besmetting op de school is gegaan, omdat de verspreiding anders lijkt te zijn dat voor zover bekend was bij dit coronavirus.

Sinds november

De uitbraak is al sinds november gaande. Het ging op de school om veertig gevallen van het coronavirus. Vorige week werden twee gevallen van de Britse variant opgemerkt, waarna ook de andere monsters van de mensen op de school nog een keer zijn gecontroleerd. Daar kwamen nog eens drie gevallen van de Britse variant aan het licht.

De GGD wil dat leerkrachten, leerlingen, ouders en hun omgeving opnieuw worden getest in de XL-teststraat bij Rotterdam The Hague Airport.

Bij een steekproef onder positief geteste monsters zijn nog eens 250 gevallen bekeken. Daaruit bleek dat meer dan 95 procent niet de Britse variant had.

De Britse variant is inmiddels bij elf personen in Nederland aangetroffen.