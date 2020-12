Warner Hahn op weg naar Anderlecht

Warner Hahn wordt de nieuwe keeper van het Belgische Anderlecht. De voormalig doelman van Feyenoord en FC Dordrecht staat op het punt een contract te tekenen tot het einde van het seizoen. De Rotterdammer is maandag in Brussel om de laatste formaliteiten af te ronden.

Hahn zat dit seizoen zonder club, nadat hij zelf zijn aflopende verbintenis bij Heerenveen niet wilde verlengen. De 28-jarige doelman wilde een buitenlands avontuur aangaan, maar mede door corona slaagde hij daar niet in.

Bij Anderlecht is de eerste doelman Hendrik Van Crombrugge langdurig geblesseerd. Samen met voormalig Willem II-doelman Timon Wellenreuther moet hij de concurrentie aangaan voor de positie van eerste doelman. De Nederlander Jelle Ten Rouwelaar is de keeperstrainer bij Anderlecht. Paars-Wit staat vierde in de Jupiler Pro League met zeven punten achterstand op koploper Club Brugge.

De Rotterdammer begon zijn loopbaan in de jeugd van Alexandria '66 en werd toen door Sparta overgenomen. Bij FC Dordrecht begon hij zijn profloopbaan.