Van verlaten complex tot vernieuwend theater: 30 jaar HAL4 in Rotterdam in boek

Evan van der Most in hal 3 over HAL4

Het was een achtergelaten en verlaten gebied in 1979: het oude terrein van het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam. Het lag aan de Maas tegenover de wijk Feijenoord, ver weg van het bewoonde deel van Kralingen.

De watertoren stond er nog. Daarnaast een paar hallen. Een groep bouwkundestudenten uit Delft maakte een tijdschrift over watertorens en stuitte op het Drinkwaterleiding (DWL) terrein. Ze kregen toestemming om het complex in gebruik te nemen met Utopia, een coöperatieve werkgemeenschap.

Er ontstond bedrijvigheid op het verlaten terrein. De leden van Utopia hadden allerlei soorten bedrijfjes: een timmerbedrijf, een bedrijf in staalconstructies, elektrotechniek, grafische vorming, een uitgever en architecten. Om de opening te vieren, werd Rotterdammer Evan van der Most erbij gehaald. Hij moest de bands voor het openingsfeest regelen.

De grote hal wordt HAL4

De hal waar het feest zou plaatsvinden, werd 'de grote hal' genoemd. "Maar dat bekt niet lekker", zegt Van der Most. "Het was de vierde hal vanaf de watertoren, dus noemden we het HAL4." De naam HAL4 bleef dertig jaar lang verbonden aan het podium waar artiesten optraden als Youssou N’Dour, Nina Simone, Nick Cave en New Order.

Kijk hier naar een reportage over HAL4. De tekst gaat verder onder de video.



HAL4 werd de thuisbasis van het RoTheater toen de Rotterdamse Schouwburg halverwege de jaren tachtig werd gesloopt. "Waardenberg & De Jong repeteerden hier, net als John Buijsman", zegt Van der Most. Eind jaren negentig ging HAL4 zich specialiseren in jongerencultuur.

Er werd een eigen theatergroep opgezet: Rotterdams Lef. Het multimedia evenement Digital Playground werd opgericht, een plek waar jongeren zich op de (toen nog nieuwe) digitale wereld konden storten. HAL4 programmeerde ook 'streetwise theaterorganisaties' uit andere steden. Van der Most: "We waren een voorloper, we hadden echt een niche in markt ontdekt waar heel veel belangstelling voor was."

Nalatenschap

Aan het poppodium/theater kwam tien jaar geleden een einde. De subsidie van de gemeente Rotterdam stopte. "En om nou midden in de bankencrisis een andere weg in de slaan met HAL4, zagen we niet zitten", aldus Van der Most.

Rotterdams Lef is na fusies opgegaan in het Maastheater. Digital Playground bestaat nog altijd. Het is de nalatenschap van HAL4. Veertig jaar na de start en tien jaar na de sluiting komt er een boek over HAL4. In februari 2021 wordt het eerste exemplaar overhandigd aan de huidige wethouder van cultuur van de gemeente Rotterdam Said Kasmi.

Er is nog ruimte voor herinneringen van bezoekers aan HAL4 in het boek. Die kunnen gemaild worden naar evan@digitup.nl Tot half januari 2021 is het boek, dat in kleine oplage verschijnt, te bestellen. In de vierde hal vanaf de watertoren op het voormalige DWL-terrein is nog altijd een theater gevestigd: Theater aan de Maas.