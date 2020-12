Afscheid van een ware diender: ’De magie van commissaris Blaauw gaat nooit verloren'

De oud-hoofdcommissaris van Rotterdam Jan Blaauw is maandag in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs begraven. Hij overleed vorige week zondag, 92 jaar oud.

In plaats van een traditionele lijkwagen was een oude Chevrolet van de Rotterdamse politie gebruikt om de kist met zijn lichaam te vervoeren. De stoet reed langs het politiebureau van Berkel waar kort werd stilgestaan en agenten een eresaluut maakten.



Naast de kist lag onder meer een bloemstuk van de Amerikaanse FBI. Blaauw was in 1971 de eerste Nederlandse politieman die een diploma kreeg van de prestigieuze FBI Academy.

De Rotterdamse korpschef Fred Westerbeke was een van de sprekers tijdens de plechtigheid. "Ik sta hier in politie-uniform en niet in een net pak. Want Jan Blaauw is altijd politieman gebleven. Hij was een man van de straat, stond tussen zijn mensen. Op ons intranet schreef een collega: 'hij was een ware diender'. En zo is het."

Meerdere sprekers roemden zijn leidinggevende capaciteiten en oog voor vernieuwing. De criminoloog Cyrille Fijnaut werd geciteerd, die hem ‘de beste recherche-chef die Nederland ooit heeft gekend’, noemde.

Vijanden

Vijanden had Jan Blaauw ook. "Drugscriminelen hebben hem bedreigd. Maar hij heeft ze allemaal overleefd", zei Fred Westerbeke.

De linkse politiek dan, die verhinderde dat Blaauw als 'rechtse houwdegen' ooit korpschef in Rotterdam is geworden. "Ik vind dat nog altijd een grote schande", zei Henk Jansen, oud-hoofd van de regionale recherche in de Rijnmond.

En meer 'vijanden', gekscherend zo genoemd: "De collega’s van de arrogante volksrepubliek Amsterdam. Want die wilden nooit iets delen."

'Blauwe politievirus'

Zoon Hans Blaauw zei dat hij al snel met het ‘blauwe politievirus’ was besmet. "Ik herinner mij dat we met pa naar Schiebroek fietsten. Ik was zes, mijn zus Annelies acht. We passeerden mannen met zakken op de rug en pa vertrouwde het niet. Wij moesten hen in de gaten houden en even later werden ze als inbrekers aangehouden. Dat was mijn eerste politiezaak."

Hans Blaauw vertelde dat hij niet met zijn vader over de naderende dood kon spreken. "Hij bleef maar actief, 24/7. Met de politie, fietsen, wandelen. De wil om te leven was te sterk."

Jan Blaauw was eerder dit jaar bij de beëdiging van zijn kleinzoon Jordy tot politieman. Ook zoon Hans is al geruime tijd leidinggevende bij de politie. Na zijn pensioen schreef Jan Blaauw zestien boeken over het politievak.

Zoon Hans Blaauw sloot maandag de plechtigheid af met de woorden: "De magie van commissaris Blaauw gaat nooit verloren."