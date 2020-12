Oud-hoofdcommissaris Jan Blaauw in Berkel begraven

Jan Blaauw is maandag begraven

De oud-hoofdcommissaris van Rotterdam Jan Blaauw is maandag in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs begraven. Hij overleed vorige week zondag, 92 jaar oud.

In plaats van een traditionele lijkwagen was een oude Chevrolet van de Rotterdamse politie gebruikt om de kist met zijn lichaam te vervoeren.

De stoet reed langs het politiebureau van Berkel waar kort werd stilgestaan en agenten een eresaluut maakten.



Tijdens de plechtigheid werd benadrukt dat Blaauw tot zijn dood politieman is gebleven, of ‘diender’, zoals hij het altijd noemde. Na zijn pensioen schreef hij zestien boeken over het politievak.