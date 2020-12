FC Rijnmond: terugblik op eerste seizoenshelft Feyenoord en Sparta

Er gebeurde in het afgelopen halfjaar genoeg op voetbalgebied in onze regio. In de laatste FC Rijnmond van 2020 blikken we terug op alle hoogtepunten uit de voetbaltalkshow. Presentator Bart Nolles sprak iedere maandag en vrijdag met speciale gasten over alles rond Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht.

Met name over de eredivisieclubs Feyenoord en Sparta werd hevig gediscussieerd. Zo ging het geregeld over de titelkansen van Feyenoord, over de mogelijkheden van Sparta, over Feyenoord-trainer Dick Advocaat, over wel of niet een nieuw stadion voor Feyenoord. En uiteraard werden ook de opmerkelijke gebeurtenissen rond FC Dordrecht en Excelsior in de eerste divisie op de voet gevolgd.

Naast de vaste tafelgasten Emile Schelvis, Harry van der laan, Thomas Verhaar, Geert den Ouden, Ruud van Os, Dennis van Eersel en Sinclair Bischop schoven er vaak spraakmakende gasten aan in FC Rijnmond.

In het afgelopen halfjaar kwamen onder meer John de Wolf, Cor Pot, Pierre van Hooijdonk, Henk van Stee, Jan Everse, Rob Baan, Chris Woerts, John Metgod, Sjoerd Mossou, Joop Hiele, Ali Boussaboun, Robert Maaskant, Rob Jacobs, Henk Timmer en Joop van Daele naar de studio van Rijnmond om over de regionale clubs te praten.

Kijk hier naar de hoogtepunten van het afgelopen halfjaar in FC Rijnmond.