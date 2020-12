Intensive care van Erasmus MC vol, Gommers aangeslagen: 'Ik ben niet meer hoopvol'

De intensive care van het Erasmus MC ligt vol. Dat zegt Diederik Gommers, ic-arts in het Rotterdamse ziekenhuis, in gesprek met EenVandaag.

Maandag stond in het Erasmus MC een opschaling van het aantal ic-bedden gepland. Vier in totaal, naar 72 bedden. Dat is niet doorgegaan door personeelstekorten. "Morgen hopen we die bedden erbij te krijgen", zegt een aangeslagen Gommers. "Het gaat zeer moeizaam, omdat we verpleegkundigen missen met covid-klachten."

Gommers is zeer bezorgd over de situatie. "Ik ben niet meer hoopvol. Je ziet in het hele land dat het zeer moeizaam gaat. Vandaag (maandag, red.) zijn er weer patiënten naar Duitsland gegaan. Dat is het laatste wat we willen."

De situatie verschilt volgens Gommers per dag. Veel verpleegkundigen die zich moeten laten testen, kunnen momenteel niet op de afdeling zijn. "Het kan zijn dat personeel zich vandaag laat testen en morgen weer aan de slag kan, dus dat blijft aankijken."

Vakanties

Wat ook anders is dan tijdens de eerste golf met volle ic's, is dat er nu meer patiënten in de kliniek liggen. "We bellen iedere dag rond en er wordt met man en macht gewerkt om te kijken waar we mensen vrij kunnen maken. Maar deze weken hebben ook nog eens meer mensen vakantie."

Het laatste middel is om die verloven in te trekken. "Maar dat wil je niet, omdat we de mensen ook de komende tijd nog nodig hebben."