Papa Jay staat er niet meer alleen voor met zijn vijf kids: 'Kinderen zien Saffiera echt als moeder'

Net als bijna voor iedereen is 2020 ook voor 'papa Jay' Lopez een heel bijzonder jaar geworden. Voor de Rotterdammer, die als alleenstaande vader van vijf kinderen bekend werd door het NPO-programma Een Huis Vol, is er veel veranderd. Hij staat er namelijk niet meer alleen voor! Met een aanstaand huwelijk en een verhuizing begint Jay aan een nieuwe start.

Kijkers van het programma zagen vol verwondering hoe Jay na een vervelende scheiding voor zijn kinderen zorgde en als ondernemer hard werkte wanneer het even kon. Probeer dat maar eens allemaal recht te breien op het moment dat je kinderen door het coronavirus niet meer naar school mogen. Maar op dat moment kwam Saffiera in het leven van 'papa Jay'.

"Ik moest soms werk weigeren omdat mijn kinderen meer thuis zaten. Maar Saffiera mocht vaak thuis werken." Jay’s nieuwe vriendin werd meteen goed opgenomen in de familie. "Ze is geweldig. Ik heb haar nooit verteld hoe ze met mijn kinderen om moet gaan. Dat doet ze uit zichzelf. Voor haar is het een heftige ontdekkingsreis."

Een vrouw in het leven

Jay's kinderen Talitha, Danilo, Jairo, Jordan en Félice accepteerden Saffiera snel. "Het was even moeilijk, maar ik vind het fijn. Je hebt een vrouwelijk iemand om mee te praten, bijvoorbeeld over ongesteldheid," zegt dochter Talitha, de oudste van de vijf. "Het is zeker leuk dat er een nieuwe vrouw in ons leven is," zegt zoon Danilo. Jay erkent dat het in het begin wennen was voor zijn kids. "De oudsten vonden het misschien eng. Dan is er weer iemand die mogelijk weg kan gaan. De jongens zien Saffiera echt als moeder."

Er is veel rondom Jay gebeurd sinds hij op televisie is te bewonderen. Zo kreeg hij bijvoorbeeld bijna een ton geschonken via een inzamelingsactie. Alleen heeft dit geldbedrag het er niet per se makkelijker op gemaakt. "Mensen op straat gaan anders naar je kijken. Eerst was ik de topvader en nu ben ik de man met geld. Iedereen wil wat van je. Bij de snackbar vragen mensen om voor ze te betalen. Dan vinden ze je ineens gierig."

Kijk hier naar een reportage over 'Papa Jay'. Het verhaal gaat verder onder de video.

"Mensen die me niet kennen, weten niet wat zo’n gift met je doet. Het is eerder dat ik er meer verantwoording door voel, dan dat ik ervan geniet. Gelukkig hebben de kinderen tot op de dag van vandaag nooit om geld gevraagd." Mede omdat Jay al ondernemer is, moest hij een groot gedeelte afstaan aan de belasting. Ook staat er voor elk kind een bedrag apart op een spaarrekening.

De uitbraak van het coronavirus zorgde voor wat verandering voor Jay, maar buiten het thuis lesgeven, bleef de impact klein. "Ik werk zonder mensen om me heen. Ik leg de vloer erin of maak een meubel en ben weer weg. Het lesgeven vraagt wel veel van je. Het zijn vijf verschillende niveaus en daar merk je veel van. Ik heb wel mensen om me heen, maar die mochten niet komen.”

Voor één iemand werd een uitzondering gemaakt. Waar er soms bh’s en onderbroeken van vrouwelijke fans door de brievenbus werden gestopt, slaagde Saffiera erin om het hart van Jay te veroveren. Zij past zo goed in het leven van zijn gezin, dat er nu een huwelijk aan zit te komen. "Ik heb een ring voor haar laten maken en daar zit alles in. De liefde en hoe de kinderen naar haar kijken. Het fundament van mijn huidige leven wat ik heb opgebouwd, heeft ze volledig geaccepteerd."

Huwelijksbootje

Het is nog even de vraag wanneer de twee officieel in het huwelijksbootje kunnen stappen. "Dat ligt natuurlijk aan het virus en aan meneer Rutte," zegt Jay lachend. "Het liefst gebeurt dit gewoon thuis. Het is nu afwachten wanneer het kan."

Saffiera is dus snel geaccepteerd door het gezin van Jay. Eén opmerking vindt Jay kenmerkend hiervoor. "Félice zei: 'er zijn weer tieten in huis.' Die opmerking gaat zo diep. Je ziet hoeveel impact een scheiding en een ongezonde manier van uit elkaar gaan op je heeft. Je kinderen missen dan iets. Ik was er dan wel, maar dat stukje van een moeder niet. Als Félice met Saffiera knuffelt, kruipt ze helemaal in haar."

In de woning van de tv-opnames van Een Huis Vol, blikt Jay terug op het afgelopen jaar. En dat huis staat momenteel helemaal leeg. Het grote gezin staat namelijk op het punt om te verhuizen. "Het is tijd voor een nieuwe start. We hebben geaccepteerd wat er in het leven is gebeurd en kijken nu verder. Het is hier niet gegaan zoals het moet gaan, maar dat heeft geen invloed op mijn toekomst. Nu hebben we een leuk nieuw huisje gekocht."