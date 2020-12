Netwerken in coronatijd: geen kletspraatjes bij koffiezetapparaat, wel online speeddaten

Blijven netwerken in coronatijd, dat is niet altijd eenvoudig als de echte contactmomenten vanwege de coronacrisis gering zijn. Het moet vooral digitaal. Toch is het belangrijk om dat wel op peil te houden, vindt leer- en ontwikkelingsexpert Jasmijn Mioch. Om meerdere redenen.

"Allereerst is het ontzettend gezellig, wij zijn sociale mensen. Zonder die contacten gaan we ons eenzaam voelen", vertelt Mioch. "En aan de andere kant hebben wij heel veel aan iemand die ons kan helpen, met dingen die nieuw zijn, maar ook als je op zoek bent naar een nieuwe baan, of zoekt naar informatie. Dan is netwerken binnen je organisatie, maar ook daarbuiten, superhandig."

Speeddaten

Ondanks alle beperkingen ook weer tijdens de tweede lockdown, kan er volgens Mioch nog voldoende. Toch begrijpt ook zij dat mensen het echte contact enorm missen. "Wat iedereen het meest mist, zijn de kletspraatjes bij het koffiezetapparaat. Die momenten mis ik ook. Dat haal je niet zo makkelijk terug."

Maar wat je wel kunt doen als organisatie is digitale koffiemomentjes inplannen, zegt Mioch, "Dat kan met een team, een afdeling of hele organisatie van bijvoorbeeld 5000 mensen. Dan kun je digitale koffiemomentjes inplannen waar mensen zomaar kunnen aansluiten. En als er veel mensen op af komen, kan je speeddates organiseren."

Daar zijn volgens Mioch veel programma's voor. "Dan krijg je elke twee of vijf minuten een andere collega. Sommige collega's ken je, andere weer niet. Het is waanzinnig grappig en er is meteen een klik, want het is heel kort."

De leer- en ontwikkelingsexpert heeft meer tips voor bedrijven en thuiswerkers. "Wat ik ook aanraad bij meetings, is een sociaal moment inbouwen, bijvoorbeeld tien minuten voor een vergadering. Even contact leggen met de mensen die je spreekt. Dat is echt wel prettig."

Collega's leren kennen

Mioch spreekt uit ervaring. "Zelf werk ik ook aan projecten die ik in coronatijd ben gestart, met mensen die ik nooit heb ontmoet. Inmiddels voelen zij als prettige collega's. Nu weet ik dat iemand graag hardloopt en een ander gek is op gitaarspelen. Daar kom je achter door kennismakingsoefeningen te doen."

"Dat hoeft niet elke dag, maar kies daarvoor bewust je momenten. Om elkaar beter te leren kennen. Met een paar mensen bij elkaar", besluit Mioch. Zij verwacht dat webinars en online conferenties ook na corona blijven bestaan.