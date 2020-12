Kramers boodschappenkarretje: 'Een ziekte doe je niets aan, maar dit is zo onnodig

Speciaal voor de feestdagen heeft Sander de Kramer in 'Kramers Karretje' zijn kleurrijke autootje ingeruild voor een boodschappenkar. Mensen die een moeilijk jaar hebben gehad, krijgen een steuntje in de rug. Dit keer gaat Sander langs bij Riet Berger. Haar broer heeft Sander gevraagd om Riet een hart onder de riem te steken.

En niet zomaar, want het is een zware periode voor Riet. Haar schoondochter ligt al drie weken in coma. "Ze is aangereden door een dronken automobilist. Die ging er zelfs nog vandoor, maar is gelukkig toch gepakt."

Riet kreeg wel te horen dat ze verrast zou worden, maar zag een bezoek van Sander de Kramer niet aankomen. "Ik dacht misschien aan een bloemetje. Daar hou ik van." Riet sloeg door de verrassing helemaal dicht. Ze mocht op een boodschappenlijstje alles schrijven. Zo koos onder meer voor lekker vlees, wasmiddel en een advocaatje (drankje, red.). "Ik ben er even goed voor gaan zitten."

Kijk hier naar deze editie van 'Kramers Karretje'.



De tassen vol lekkers zijn een opsteker voor Riet in deze moeilijke periode. "Mijn zoon is er helemaal kapot van. En door corona wil hij niet bij mij naar binnen. Ik ben natuurlijk al 80 en er zijn al een paar coronagevallen geweest op zijn werk."

Het is nog niet bekend wat het perspectief is voor Riets schoondochter. "Het is allemaal onzeker. Haar vader is ook helemaal ingestort. Ik heb zelf een dochter verloren die ziek was. Daar kan niemand wat aan doen. Dit ongeluk is volkomen onnodig."

De verrassing van haar broer doet Riet zichtbaar iets. "Ik sta erom bekend dat ik sterk ben, maar dit gebaar raakt me."

Deze actie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Rotterdam Mooier Maken. Tot en met oudjaarsdag zal Sander op werkdagen mensen blij maken met een kar vol boodschappen. Ken jij of ben jij iemand die zo'n kar goed kan gebruiken, mail dan naar radio@rijnmond.nl of bel tijdens kantooruren 010-4364436.