Van Baarle van Denk Rotterdam wil meer gaan verbinden in Tweede Kamer

Stephan van Baarle, de fractievoorzitter van Denk in de Rotterdamse gemeenteraad, wil de Tweede Kamer in. Hij staat op de derde plek van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen in maart volgend jaar. Van Baarle wil de problemen waar zijn kiezers tegenaan lopen, nog duidelijker voor het voetlicht brengen. "Recht voor zijn raap en dus op zijn Rotterdams zeggen wat er mis is." Maar hij wil ook nog meer voor verbinding met andere politieke partijen in het Haagse gaan zorgen.

Hij wordt door zijn partij gezien als een scherpe debater en een politicus die goed weet welke maatschappelijke problemen er spelen. Denk-oprichter Tunahan Kuzu: "Hij heeft ook de meervoudige identiteit en is daarmee het toonbeeld van het nieuwe Nederland."

Al jong politiek geïnteresseerd

We lopen met Stephan van Baarle door zijn oude buurt. In Rotterdam-Vreewijk is hij opgegroeid en ging hij naar de basisschool en het voortgezet onderwijs. Al vroeg kreeg Van Baarle interesse in politiek. “Ik had altijd al veel discussies met mijn leraren over economie en de samenleving. Ik heb ook de opkomst van Pim Fortuyn heel bewust meegemaakt. Dat heeft mij als jonge jongen toch wel getriggerd om met politiek bezig te zijn”, aldus Van Baarle.

Als hij 23 jaar is ontmoet hij op een bijeenkomst van D66 Tunahan Kuzu, oud-raadslid, Tweede Kamerlid van de PvdA én oprichter van Denk. Van Baarle raakt met Kuzu in gesprek. En dan gaat het snel. Eerst gaat hij aan de slag als fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Sinds 2018 leidt hij de fractie in de Rotterdamse raad en straks misschien in de Tweede Kamer.

“Het is een fantastische eer en uitdaging om volksvertegenwoordiger te zijn. Hier in Rotterdam, en ik hoop ook landelijk mijn bijdrage te mogen leveren aan een gelijkwaardiger Nederland. Met name tijdens de coronacrisis zien we dat mensen het lastiger hebben, dat discriminatie toeneemt. Ik wil mijn steentje eraan bijdragen, dat we er landelijk voor gaan zorgen dat dat gaat veranderen."



Denk milder?

De Haagse politiek is voor Van Baarle niet onbekend. Hij werkt er al sinds 2015 als medewerker van de fractie. Hij is inmiddels ook de partij-ideoloog, verantwoordelijk voor de verkiezingscampagne en heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma.

Toch is er een verschil tussen de werkwijze van Denk in de Rotterdamse raad en die in de Tweede kamer. De afgelopen jaren kwam de partij in Den Haag regelmatig in opspraak vanwege controversiële filmpjes over bijvoorbeeld collega-politici.

Tunahan Kuzu zegt dat dat bewust gedaan werd om zo de partij op de kaart te zetten. Nu breekt toch ook wel een andere tijd en werkwijze aan. Wordt Denk milder? "Niet milder, maar de partij is wel in ontwikkeling. We worden volwassener. We hebben een groei met elkaar doorgemaakt. We moeten ook daadwerkelijk de stappen gaan zetten van het op de agenda zetten van onderwerpen naar het realiseren ervan", aldus Kuzu. Denk wil dus groter worden en dan ook kans maken op een plekje in de coalitie.

Meer verbinden

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor Van Baarle. "Mijn stijl is zeggen waar het op staat, maar ook altijd proberen de verbinding te zoeken. Proberen de perspectieven van andere partijen ook mee te nemen. Ik denk dat we dat nu al goed doen, maar ik denk dat ik daar nog wel een steentje aan kan gaan bijdragen"

Stephan van Baarle staat op nummer drie van de kandidatenlijst. Natasha Mohamed Hoesein, zijn collega raadslid uit Rotterdam, op plek vier. Mochten Van Baarle en Hoesein daadwerkelijk in de Kamer komen, dan willen ze dat combineren met hun werk in de Rotterdamse gemeenteraad.