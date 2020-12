Argentijn Lucas Pratto op weg naar Feyenoord

Trainer Dick Advocaat krijgt daarmee zijn gewenste spits. In de punt van de aanval heeft Feyenoord al het hele seizoen een probleem. De blessuregevoelige Nicolai Jørgensen is nauwelijks trefzeker, Robert Bozenik is geblesseerd en Bryan Linssen ziet Advocaat als een noodoplossing in de spits.

Europese avonturen

Pratto speelt sinds 2018 bij River Plate. Daarvoor stond hij onder meer onder contract bij Boca Juniors, Atletico Mineiro en Sao Paulo. In Europa was Pratto kortstondig speler van FC Lyn Oslo en het Italiaanse Genoa.

Bij zijn huidige club River Plate komt Pratto niet veel meer aan spelen toe. Als Pratto tekent bij Feyenoord komt hij landgenoot Marcos Senesi tegen.