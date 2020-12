IC-arts Gommers is hoop verloren en 'Papa Jay' doet 't niet meer in zijn eentje: dit is het wek- en weerbericht van 29 december

Eerst het weerbericht . Het wordt een grijze dag met nauwelijks zon. Verspreid over de regio kan er een bui vallen. Het wordt 6 graden. Vanavond en vannacht valt er een enkele bui.

Wat je maandag misschien gemist hebt

- IC-arts Diederik Gommers van het Erasmus MC in Rotterdam is niet langer hoopvol over de coronacijfers in ons land. De intesive careafdeling ligt vol en verpleegkundigen zitten thuis, omdat ze zelf corona hebben opgelopen.



- Een man is maandagavond gewond geraakt na een vechtpartij op de West-Kruiskade in Rotterdam. Toen hij probeerde te vluchten tussen twee kruisende trams zag hij een busje over het hoofd. Hij hield er een gebroken been aan over.- Rotterdammer Papa Jay werd bekend door het NPO-programma Een Huis vol, waarin de alleenstaande vader van vijf kinderen werd gevolgd. Maar er is veel veranderd en Jay staat er niet meer alleen voor.