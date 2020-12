Gesprek over waarom Willemsbrug half in het donker staat door softwarestoring

Willemsbrug half in het donker door softwarestoring

Het zal niet iedereen zijn opgevallen, maar al meer dan een week heeft de Willemsbrug in Rotterdam last van een storing. De helft van de brug wordt een groot deel van de nacht niet uitgelicht.

Het zorgt voor een opmerkelijk gezicht in de vroege ochtend en nacht rondom de brug. Terwijl het zuidelijke deel mooi rood uitgelicht is, is de noordelijke helft nauwelijks te zien omdat de lampen het niet doen. "Het lijkt er wel op dat de brug halverwege gewoon ophoudt", omschrijft woordvoerder Kristel van der Heiden van de gemeente Rotterdam.

Pas dinsdagmorgen rond half acht sprong de verlichting aan. "Dat hoort natuurlijk niet", gaat Van der Heiden verder. "Er is iets mis met de tijdschakelaar van de verlichting."

Een speciaal softwarebedrijf moet uitzoeken hoe het probleem kan worden opgelost. Het is niet zo dat de lampen knipperen. Als de lampen uiteindelijk aanstaan, blijven ze ook aan.

Volgens Van der Heiden hebben de problemen met de verlichting niets te maken met de hackers die de kleuren van de Erasmusbrug van afstand konden bedienen.