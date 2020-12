Na brand en wederopbouw strijdt Abel nu tegen bureaucratie rondom corona

Het lijkt wel of de pech aan de kont hangt van Remco en Sigrid Abel. De twee eigenaren van restaurant Abel in Poortugaal zagen twee jaar geleden hun bedrijf in vlammen opgaan. En nu hun restaurant weer in volle glorie is heropend, worden ze geconfronteerd met corona en de bijbehorende bureaucratie.

Het horrorverhaal van Remco en Sigrid begint op 19 september 2018. "Toen werden we midden in de nacht wakkergeschud door de brand", vertelt Remco. "We moesten ons huis uit vluchten. Binnen een half uur stond alles in lichterlaaie. We zijn in ons ondergoed met de kinderen naar buiten gevlucht."



Maar binnen een week dacht het stel alweer aan de herbouw van hun nieuwe restaurant. Binnen een jaar stond er een nieuw gebouw. "Toen wilden we in maart van dit jaar weer open", gaat Remco verder, "maar toen kwam corona."

En daarmee kwamen er een hele hoop nieuwe problemen voor het horecastel. Want terwijl andere horecazaken in aanmerking kwamen voor steunpakketten van de overheid, liepen Remco en Sigrid dat geld mis. "Je kan een beroep doen op ondersteuning voor loonkosten en vaste lasten. En bij beide hebben we problemen. Je moet kunnen aantonen dat je omzetverlies hebt, op basis van de cijfers van vorig jaar, maar toen waren we natuurlijk nog dicht in verband met de verbouwing."

Geen uitzondering

Advocaten en accountants hebben al gekeken naar de situatie, maar het ziet er niet naar uit dat de twee alsnog voor geld in aanmerking komen. "Het pakket is dusdanig snel uit de grond gestampt, dat er voor uitzonderingen geen plek is", legt Remco uit.

Ondertussen is het vernieuwde Abel weer een paar weken dicht. Het restaurant ging in juni alsnog open en heeft 'een best goede zomer' gedraaid. Maar door de nieuwe sluiting wordt het restaurant opnieuw in zijn voortbestaan bedreigd. "We hebben gelukkig goede afspraken gemaakt met onze bank", verzucht Remco, "maar we hebben wel de helft van ons personeel moeten laten gaan. Dat is zuur."

Toch blijft Remco strijdbaar. "Ik vind dat ik recht heb op die tegemoetkoming. We strijden door. Ik ga ervan uit dat wij die strijd wel winnen, omdat wij dingen hard kunnen maken."