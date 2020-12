Feyenoord wil af van ‘het ruwe randje’ rondom de club: ‘Maar we willen geen theaterpubliek’

Feyenoord heeft momenteel veel spandoeken hangen in De Kuip. Ter vervanging van Het Legioen. Het is mooi, maar geen vervanging van de zingende, passionele supporters die we normaal op de tribunes zien. Maar hoewel vaak geprezen, zit er ook een randje aan Het Legioen waar ze bij Feyenoord niet altijd blij mee zijn. En van dat zogenaamde ‘ruwe randje’ wil de club af.

Eerder dit jaar lekte er op Social Media een document uit, waarin algemeen directeur Mark Koevermans als speerpunt had dat zogenaamde ‘het ruwe randje’ bij die achterban verbannen moet worden. De verhoudingen tussen de clubleiding en de achterban is daardoor op scherp gezet.

Het gaat om een draftversie van een document over een beleidsplan 2018-2023. Met daarin de speerpunten voor de club in die periode. Het imago van Feyenoord maakte onderdeel uit van dat beleidsplan, met de zinsnede om afscheid te nemen van ‘het ruwe randje’ rondom de club. Sinds dat document uitlekte is de kritiek op Social Media fel. Feyenoord zou het fanatieke publiek willen inwisselen voor een ander soort aanhang.

Bekijk hier het gesprek met Mark Koevermans over het imago van Feyenoord.



“Ja, er was discussie bij de fanatieke groep. ‘Koevermans wil ons allemaal weg hebben’, vonden zij,” zegt Koevermans er over. “Dat is niet het geval. Er staat een zin die je op meerdere manieren kan uitleggen. We zijn juiste gebaat bij een fanatiek publiek, binnen het toegestane. Ik wil zeker geen theaterpubliek. We praten ook met de supportersvereniging en andere groep wat ik er wel mee bedoel. Niet met alle 2 miljoen supporters, dat kan niet, maar wel veel.”

Geen theaterpubliek bij Feyenoord dus. Maar wat bedoelt Koevermans – en met hem het hele bestuur van Feyenoord – dan wél? “In De Kuip is het doorgaans goed georganiseerd en ik geloof dat we dat voor elkaar gaan krijgen in de toekomst. Maar bij Europese uitwedstrijden gebeuren er dingen die gewoon niet goed zijn voor het imago van Feyenoord. Ik ben zelf in Rome geweest en vorig jaar in Bern geweest. Dat schaadt gewoon echt de club.”

“Wat mensen vaak niet weten is dat ik na de wedstrijd tegen Roma naar het hoofdkantoor van onze hoofdsponsor en een andere grotere sponsor moest. Zij wilden het contract opzeggen. Dat kost de club miljoenen. En ik moest ze echt overreden om te blijven. Er zijn ook stakeholders die om die reden niet in de club stappen. En dat is het randje dat ook om de Feyenoordsupporter heen hangt. Hoe kunnen we nu zorgen dat we bij dat soort wedstrijden het ook voor elkaar krijgen om positief in het nieuws te komen?”

“Van de zomer, het meest recente voorbeeld, in Duisburg. Wij spelen daar een oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen. Daar gaat het niet goed in de stad. Wij konden daardoor de week erna niet tegen Leverkusen spelen. Het verstoorde zelfs de sportieve voorbereiding. Één wedstrijd minder, die ook niet op tv kwam daardoor. Het kost ons geld. En het zou echt fantastisch zijn als we daar van af komen.”

Discussie over vuurwerk bij sfeeracties

De excessen uitbannen, zoals de rellen in Nancy en Rome en recent de ongeregeldheden in Bern, het is logisch dat Feyenoord van dat imago af wil. Maar bijvoorbeeld het uitbannen van vuurwerk op de tribunes, dat ligt bij de achterban al een stuk gevoeliger.

“Het is soms een dun draadje. Er werd mij verweten dat ik de fanatieke supporter uit het stadion wil hebben. Dat er theaterpubliek moet komen, dat braaf met de handen over elkaar gaat zitten. Dat is absoluut niet wat wij willen. De sfeer in De Kuip kan fantastisch zijn. Het kan bijdragen om het elftal aan overwinningen te helpen. Denk aan de het Armada-doek tegen Sevilla, het grote Rotterdam-doek tegen Ajax en de andere vlaggenacties tegen Ajax. Dan is iedereen trots en heb je kippenvel. Dus die sfeeracties met de fanatieke aanhang achter het veld moeten we houden.”

“Die sfeeracties willen we, net als echt bier. Dat is al een notitie uit 2015. Daar moeten we dingen voor doen, en laten. Maar dan moeten wel de trappen vrij en mogen we geen ongeorganiseerd vuurwerk hebben. Niet alleen omdat wij dat niet willen, maar het ook vanuit de gemeente en de KNVB.”

“We zijn vaak uniek als Feyenoord zijnde. Kunnen wij nou niet met elkaar sfeeracties verzinnen die wel zijn toegestaan, maar nog steeds fantastisch zijn? Dat bewijzen we nu ook, met al die spandoeken die door supporters zijn gemaakt. Daar moeten wij met supporters over in gesprek, dat die sfeer blijft bestaan.”

Besloten trainingen bij een volksclub

De discussie maakt deel uit van een sluimerend probleem. Supporters klagen dat het volkse karakter verdwijnt bij de club. Waar vroeger het trainingsveld direct naast het stadion lag en de supporters na een training makkelijk op de foto konden met hun helden, traint Feyenoord tegenwoordig afgesloten van de buitenwereld op 1908.

Qua professionaliteit en faciliteiten is het uitstekend. Een stap die Feyenoord moest maken, met de verouderde omstandigheden op Varkenoord. Maar voor de fans is de club een stuk minder toegankelijk geworden.

“We praten veel met supporters, maar soms zit er spanning of tegenstrijdigheid op," gaat Koevermans in op het onderwerp. "We kunnen of willen niet altijd alles wat zij willen. Daar zit een spanningsveld op. Als je daar met goed overleg uit komt, dan gaat dat goed. De spanning tussen professionalisering en openbaar trainen is een goed voorbeeld.”

Uiteindelijk willen supporters vooral een winnend Feyenoord. En daar hoort de genoemde professionalisering in heel de club bij. Anderzijds is het laagdrempelige volkskarakter juist een kracht van de club. Ajax wordt vaak bestempeld als koud, kil en ontoegankelijk. Bij Feyenoord zijn de helden wél benaderbaar. Althans, zo zou het moeten zijn, maar dat gevoel hebben fans steeds minder.

“Natuurlijk moet Feyenoord een openbare training houding,” reageert Koevermans. “Maar om dat iedere dag te doen? Als het goed gaat is dat fantastisch. Maar als het niet goed gaat dan is de weg van de kleedkamer naar het veld niet fantastisch… Dus dat moet in balans zijn. En als supporters het gevoel hebben dat die balans niet juist is, dan horen we dat graag en gaan we kijken of we dat kunnen aanpassen. Dan gaan we naar de technische staf toe en hebben we het daar over. Maar er moeten ook besloten trainingen zijn. We willen werken aan tactiek, in alle rust. Maar als er nul open trainingen in de twee weken zijn, dat kan bij Feyenoord inderdaad niet. Daar zal een balans in gevonden moeten worden.”

In het verleden zijn er ook incidenten geweest. Fans die het trainingsveld opkomen. Spelers die op z’n Rotterdams uitgescholden werden tijdens het trainen. Binnenskamers hebben meerdere spelers aangegeven het geen fijn klimaat te vinden om in te presteren. Zo komt het weer terug op ‘het ruwe randje’. Want Rotterdammers laten het duidelijk weten als zij iets slecht vinden, en niet iedereen kan daar altijd even soepel mee omgaan. Koevermans benadrukt dat hij dat karakter ook niét de kop in wil drukken. “Als je aan tien mensen vraagt wat het imago van Feyenoord is, dan krijg je ook tien hele verschillende antwoorden. Maar één antwoord dat altijd naar voren komt is passie en emotie. Dat hoort bij deze club en deze stad.”