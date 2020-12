Watergeuzen laten Brielle opnieuw links liggen vanwege corona

Voor het tweede jaar op rij gaat de jaarlijkse 1-Aprilfeest in Brielle niet door vanwege corona. Het virus ook al zijn schaduw op de 'grote viering' van het jaar erop, als het 450 jaar geleden is dat Den Briel werd bevrijd van de Spaanse onderdrukkers.

"Het is niet anders", zucht Wim van Noord van de 1-Aprilvereniging. "We hebben met de burgemeester gesproken over de komende versie. Daarbij ging het voornamelijk over de vaccinatie. Wanneer zijn er genoeg mensen gevaccineerd om dit festijn door te laten gaan? Dan zitten we al snel halverwege het jaar. Met de beste wil van de wereld kan je de komende versie dus niet door laten gaan."

Bij de laatste edities kwamen er tussen de 15 duizend en 18 duizend bezoekers op het evenement af. "In november hebben we wel het proces rond de vergunning in werking gesteld. Maar je moet nu nog zoveel regelen; de reddingsbrigade, de politie, de EHBO. Dus we hebben na het gesprek met de burgemeester om het niet te doen."

Er komt wel een alternatief programma. "Maar in zeer afgeslankte vorm", legt Van Noord verder uit. "Denk aan een bezoekje aan de basisscholen waar we uitleggen wat 1 april ook alweer inhoudt of een bezoekje aan de verzorgingshuizen."

Bij de organisatie zijn de ogen vooral gericht op de viering in 2022, als het 450 jaar geleden is dat de Watergeuzen Brielle bestormden. "Ook daarbij loopt het niet op rolletjes", zegt Van Noord. "Je zou het feest op papier al grotendeels rond moeten hebben. De plannen moeten klaar zijn en je moet kijken of je het financieel rond kan krijgen. Je kan een deel wel overleggen via mail, maar om het echt rond te krijgen moet je gewoon bij elkaar komen. Het komt wel goed. We moeten alleen wat sneller en harder werken."