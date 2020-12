Na acht maanden oliebollenbakken verlangen George en Helen weer naar kermis

Ze staan al maanden met hun oliebollenkraam op een plein in de Dordtse wijk Stadspolders, maar liever zouden ze op de kermis staan met hun ballentent en touwtje-trekstand. "We missen het", zegt Helen Reemer-Bouter, die met haar man George de oliebollenkraam runt.

"We stonden ingepakt voor onze eerste kermis toen Rutte de eerste lockdown aankondigde", blikt Helen terug. "Dan kijk je elkaar aan met zo'n blik van 'gaan we écht geen kermis draaien?!'. En dan zie je al vrij snel dat het veel langer gaat duren."

Om toch aan inkomsten te komen vroeg George aan de gemeente Dordrecht of hij de hele zomer met zijn oliebollenkraam op hun vaste plek bij winkelcentrum De Bieshof in Dordrecht kon staan. Binnen een paar dagen kreeg hij toestemming. Sinds april verkopen de twee niet alleen oliebollen, maar ook fruit, chocolade en churro's.

Maar voor Helen en George, die beiden uit een kermisfamilie komen, blijft het wel kriebelen. "Je mist de gezelligheid van de kermis. Je mist je collega's. Normaal gesproken komen we in dorpen waar we al veertig jaar komen. En dan ben je er opeens niet. Dat is best gek."

Toekomst

Maar net als bij iedereen is er nog veel onduidelijkheid in de toekomst van Helen en George. "Er zijn pas twee kermissen aangekondigd", vertelt George. "Van de rest hebben we nog niets gehoord."

"We kunnen zo aan de slag", vertelt Helen. "Maar veel plaatsen en organisaties durven niet. Want je kan wel regels opstellen, maar het moet ook gehandhaafd worden. Je kan nog iets zo goed organiseren, maar mensen moeten zich wel gedragen."