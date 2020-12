Britse coronavariant opgedoken op school Bergschenhoek

De zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus is eind november uitgebroken op een school in Lansingerland. Het gaat om de Willibrordschool in Bergschenhoek. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt.

De school werd in november geconfronteerd met het coronavirus. "Op beide vestigingen van de Willibrordschool waren veel besmettingen. Dat ging zo snel, dat we hebben besloten om de locaties te sluiten", zegt Saskia Schenning, bestuurder van de Laurentius Stichting waaronder de school valt.

De veertig besmettingen troffen leerkrachten, leerlingen en ouders. Vijf van hen blijken uiteindelijk de Britse variant van het coronavirus te hebben gehad. Schenning: "Maar we weten niet wie nou met de Britse variant is besmet. Dat weet alleen de GGD."



Om meer over de uitbraak van de Britse variant te achterhalen is de GGD Rotterdam-Rijnmond met het Erasmus MC een onderzoek gestart. Aan leerlingen, hun ouders, leerkrachten en hun huisgenoten wordt gevraagd om zich te laten testen. Op de testlocatie van Rotterdam The Hague Airport is tot en met vrijdag 1 januari een speciale teststraat open voor deze mensen.

Verder wordt een uitgebreid bron- en contactonderzoek gedaan onder de besmette personen. Ook worden leerlingen, ouders en docenten gevraagd een vragenlijst in te vullen. Mensen om wie het gaat worden door de school geïnformeerd.

De Willibrordschool heeft twee locaties met 300 leerlingen en 40 leerkrachten. De Laurentius Stichting telt 29 scholen in de regio Delft. Dit jaar zijn vier scholen van de stichting gesloten geweest in verband met het coronavirus.

Reactie gemeente

De gemeente Lansingerland leeft mee met iedereen op de school. "Dat nu de Britse variant is ontdekt, zorgt voor meer onzekerheid; voor de school, de leerkrachten, de ouders én de kinderen", schrijft de gemeente Lansingerland. "Het virus lijkt niet ziekmakender, maar vooral besmettelijker te zijn."